Neymar var hjernen bak Haaland-håning

Neymars lagkamerat i PSG avslører at superstjernen hadde planlagt å kopiere Haalands «zen-feiring» i god tid før Champions League-kampen i mars.

Det forteller Marquinhos på YouTube-kanalen Desimpedidos, skriver ESPN.

Paris Saint-Germain gikk videre til kvartfinalen med 3–2 sammenlagt etter at Haalands Dortmund vant den første kampen 2–1.

Neymar scoret det første målet i returkampen på Parc de Prince, den brasilianske stjernen feiret målet med å sette seg ned i Erling Braut Haalands «zen-posisjon», med benene i kors, armene ut og øynene igjen.

Og Haaland-ertingen fortsatte etter kampslutt:

– Neymar liker sånt. Han er ikke bare en fotballspiller, han er ikke redd og svarer alltid på provokasjoner, sier Marquinhos skriver ESPN.

Haaland scoret begge Dortmunds mål i den første kampen mellom de to lagene.

Marquinhos var spent på hva Neymar hadde tenkt å gjøre videre.

– Etter at han scoret spurte jeg ham om han hadde tatt ut alt, da advarte han meg. Jeg ba ham vente til etter kampen, men han ba med få holde på og ikke stoppe noe, sier Marquinhos.

Før kampen spredte det seg et bilde av Haaland i sosiale medier av ham med teksten: «Min by, ikke din» ment for Neymar. Den viste seg å være falsk.

Bernat scoret det andre målet i returkampen for PSG. Samme dag røk regjerende mester Liverpool ut etter tap på Anfield mot Atletico Madrid.

PS! Som det aller meste av idrett i Europa så er også Champions League utsatt på grunn av coronaviruset, disse returkampene gjenstår: Juventus-Lyon, Manchester City-Real Madrid, Bayern München-Chelsea og Barcelona-Napoli. Kampene er utsatt på ubestemt tid.

