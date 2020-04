TRE BLIR TIL FIRE: Rachel Nordtømme, sønnen Storm og Andre Villa venter et nytt familiemedlem. Foto: Privat

Rachel Nordtømme og André Villa venter barn nummer to

Stjerneparet Rachel Nordtømme og André Villa skal bli tobarnsforeldre. Det bekreftet sistnevnte i sin egen podcast.

Fra før har paret sønnen Storm som ble født i 2015.

– Jeg er litt usikker på om jeg kan si dette nå, eller... jeg kan vel det, jeg har fått godkjenning. Jeg har en til på vei, sa ekstremsportutøveren i podcasten «Rastløs med Villa» som kom med første episode mandag.

Til VG senere samme dag forteller Villa at han og kjæresten Rachel Nordtømme - naturligvis - har visst om det en stund, men at det nå var på tide å fortelle verden.

– Vi gleder oss veldig. Vi har egentlig vært klare for det lenge. Det har vært i tankene våre lenge. Det er stas, og et høydepunkt, sier Villa på telefon med Nordtømme sittende ved siden av seg i sofaen.

– Er dette et lyspunkt i det som er en tøff tid?

– Ja, absolutt, svarer Villa.

– For oss kom jo nyheten for en stund siden, men det er noe ekstra stas å glede seg til. Og vi gleder oss, sier mannen som om noen måneder blir tobarnsfar.

Han forteller videre at mye av tiden nå går til å holde fireåringen i aktivitet.

– Og så går det mye tid til selvlæring og planlegging av hvordan man skal gå til verks når denne vanskelige tiden er over, forteller Villa, og sier at de begge håper ting har normalisert seg til høsten barnet kommer.

– Jeg for min del har startet en podcast hvor jeg å kunne inspirere folk til å utfordre seg selv.

Sønnen Storm har også fått vite om familieforøkelsen. Villa beskriver at sønnen reagerte med et «nå!?» da han fikk vite at han skulle bli storebror.

– Så gikk han bort til magen til sin mor for å se, og lurte på om babyen blir større i magen. Han er mest opptatt av at det skal bli en gutt, noe vi ikke vet enda.

Publisert: 06.04.20 kl. 22:31 Oppdatert: 06.04.20 kl. 22:59

