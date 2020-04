LAV PROFIL: Karsten Warholm har valgt å holde en lav profil i media gjennom coronakrisen. Her fra da han ble verdensmester på 400 meter hekk i 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Warholm ga seg selv munnkurv: Ønsker ikke å leke ekspert

BISLETT (VG) Karsten Warholm (24) har sittet «stille i båten» og valgt å ikke møte media siden utbruddet av coronaviruset i Norge.

– Noen få gladsaker i denne tida er ikke det verste vi kan få, sier en blid Kasten Warholm til VG i sola på Bislett Stadion.

I forbindelse med pressekonferansen om at Bislett Games gjennomføres uten publikum den 11. juni møter den doble verdensmesteren på 400 meter hekk pressen til intervjuer for første gang siden coronaviruset brøt ut.

Han har valgt å holde en lav profil i en periode som har vært tøff for mange. Overfor VG utdyper han hvorfor.

– Grunnen til at jeg har valgt å ikke uttale meg om min mening rundt coronaviruset er rett og slett fordi jeg ikke ønsker å leke ekspert. Jeg prøver bare å gjøre det jeg føler jeg burde gjøre. Jeg sitter stille i båten min og lytter til alle de gode rådene vi får fra eksperter og de som kan dette med folkehelse, sier han og fortsetter:

– Jeg har egentlig ikke følt det er noe fornuftig jeg kan uttale meg om. Trening blir ikke viktig i en sånn sammenheng. Trening er viktig for meg, men sånn som verdensbildet er nå ser jeg ikke noen grunn til å uttale meg så mye.

11. juni skal han forsøke å sette verdensrekord på 300 meter hekk i et sololøp. Det blir eneste konkurranse på en stund for 24-åringen.

Den opprinnelige planen var å jakte rekorden på 400 meter hekk under OL i Tokyo, men lekene er utsatt ett år. Warholm mener det var helt rett avgjørelse.

– Den utsettelsen støttet jeg 100 prosent da den kom og det gjør jeg fortsatt. På lik linje med alle andre, ønsker jeg å være med og gjøre det jeg kan for å bidra til at det ikke skal bli en verre situasjon enn det allerede er, og forhåpentligvis bidra til å gjøre den bedre. Jeg så den komme, og jeg ser på det som et relativt lite tap. Og det er jo ikke et tap heller, det er bare utsatt, sier Warholm.

– Vi har endret litt i treningsopplegget og vi går mer mot å investere mer trening inn mot neste år kontra det å ta ut den superformen i år. Det er sånn det ser ut foreløpig, avslutter han.

REKORDFORSØK: Her på Bislett Stadion skal Karsten Warholm gjøre rekordforsøk på 300 meter hekk når stevnet arrangeres uten publikum 11. juni. Foto: Ida Høidalen, VG

Publisert: 24.04.20 kl. 04:49

