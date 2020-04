CARLSEN-TURNERING: For første gang skal verdens beste sjakkspillere møtes i en seriøs turnering på nett. Det skjer på grunn av corona-krisen – men kan ha konsekvenser langt ut over. Foto: Alina l’Ami, Tata Steel Chess

Historisk Carlsen-turnering starter lørdag: – Kan sparke i gang ny tidsalder

Lørdagens start på «The Magnus Carlsen Invitational» kan bety langt mer enn et avbrekk i corona-nedstengt sport. Kanskje kan det endre sjakken for alltid?

– Jeg synes dette er veldig spennende og tror krisen kan være det som sparker i gang en ny tidsalder for sjakken, sier NRK-ekspert Torstein Bae til VG.

– Utover tradisjonen er det ingen god grunn til at toppsjakken skal være så bundet til fysiske møter.

Carlsen og syv andre av verdens beste sjakkspillere skal spille online sjakk fra 18. april til 3. mai og konkurrere om over 2,5 millioner kroner.

Det er første gang at de aller beste sjakkspillerne møtes til en så alvorlig turnering over nettet.

– At hurtigsjakk og lynsjakk er fremtiden for sjakk mener jeg har vært klart i minst 20 år. Utrolig nok har langsjakk fungert som TV-sport her på berget, men det er noe smått absurd med en sport hvor den ene spilleren kan tenke i en time uten at noe skjer, sier Torstein Bae.

– Hva med faren for juks når spillerne sitter hjemme?

– Juks er utvilsomt noe som må tenkes på og kan skje selv på høyeste nivå, men det er mulig å gardere seg godt slik at problemet i hvert fall ikke er større enn doping i andre sporter.

Bae viser til at det også foregår en stormesterturnering online for tiden.

– Spill på nettet gjør det enklere å delta uavhengig av økonomiske ressurser. Dette kan virkelig gjøre sjakk til global sport, sier Bae, som også er positiv til formatet i Carlsen-turneringen.

– Dette er et historisk øyeblikk for sjakk. I og med at det er mulig å fortsette profesjonelt spill på nettet, har vi ikke bare muligheten, men også ansvaret overfor spillere og supportere over hele verden som trenger en distraksjon når ikke noen annen idrett spilles, sa Magnus Carlsen selv i en pressemelding da han annonserte turneringen.

SJAKKEKSPERT: Torstein Bae. Foto: HALLGEIR VÅGENES Foto: Hallgeir Vågenes

Den regjerende verdensmesteren i alle de tre tradisjonelle sjakktypene (langsjakk, hurtigsjakk og lynsjakk) er også klar på at han tar denne turneringen på største alvor.

Torstein Bae er ikke alene om å reagere positivt på nett-turneringen som starter lørdag.

«Karantene-sjakkturneringen som kan endre sporten for alltid», er tittelen på en artikkel i theringer.com.

Her heter det at Carlsen har tatt sjakktoppene på senga med å arrangere en slik turnering nå, og at nordmannens sjakk-versjon kan «sette fart på sjakksporten permanent» – altså at «fartsdisiplinene» kommer til å ta mer og mer over for den tradisjonelle langsjakken, der det ikke er uvanlig at partiene kan vare båe fem og seks timer.

Den kjente tyske sjakkspilleren og sjakk-kommentatoren Jan Gustafsson har også uttalt seg til theringer.com om langsjakk kontra hurtigere sjakk:

– Magnus og store deler av den yngre generasjonen vil blande inn former for hurtigsjakk. For meg, som kommentator og tilskuer, er det spennende fordi det skaper «action», sier Gustafsson foran turneringen der disse åtte er med:

Magnus Carlsen, Norge, Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike, Ding Liren, Kina, Hikaru Nakamura, USA, Jan Nepomnjasjtsjij, Russland, Fabiano Caruana, USA, Anish Giri, Nederland, Alireza Firouzja, Iran.

Formatet er «fotball-aktig». De åtte deltagerne møtes først i fire partier hurtigsjakk (15 minutter pluss 10 sekunder for hvert trekk, med tre poeng for seier og ett poeng for remis). Deretter er det en Final Four med semifinale 1 den 1. mai, semifinale 2 den 2. mai og så finale den 3. mai.

Turneringen sendes både på den delvis Carlsen-eide chess24.com og på TV 2 Sport2.

