GOD STEMNING: Johannes Høsflot Klæbo vant sprinten foran Pål Golberg (bak) i Ruka i november. Sprintlandslagstrener Arild Monsen var en av de første til å gratulere. Foto: Terje Pedersen/NTB SCANPIX

Monsen overrasket over Klæbos ønske: – Jeg så ikke den komme

Sprintlandslagstrener Arild Monsen er klar for å ønske verdens suverent beste langrennssprinter tilbake til sprintlandslaget om noen uker.

Nå nettopp

Etter ett år på allroundlaget ønsker 23-åringen seg tilbake til sprintlandslaget. Det meldte Klæbo i en pressemelding rett før påske.

– Det å få verdens beste sprinter tilbake på laget er gledelig, sier Monsen og skynder seg å legge til at laguttaket ikke har kommet ennå.

les også Johaug forberedt på at neste sesong kan ryke

Men Monsen har levert sin innstilling til uttak til langrennssjef Espen Bjervig, som sender den videre til langrennskomiteen.

– Det vil være en fin boost for hele sprintlaget, sier Monsen til VG.

Nærmest uslåelig

Klæbo ble nummer to i verdenscupen sist sesong, han vant selvfølgelig sprintcupen.

Han var helt suveren i Drammen i mars:

Da sprintlandslagstreneren leverte sin innstilling til Bjervig var ikke navnet til Klæbo på blokken.

– Men han kom inn på den listen i påsken, sier Monsen.

– Ble du overrasket?

– Ja. Jeg hadde ikke tenkt å bruke tid på å få ham tilbake. Men det er veldig hyggelig, sier Monsen.

– Så du dette komme i løpet av sesongen?

– Nei, jeg så ikke den komme, svarer Monsen.

les også Større spillerom for stjernene: Dette hadde Northug fortjent

For en uke siden meldte Klæbo dette i en pressemelding:

– Det er svært viktig å ha det gøy – og at ting ikke blir for seriøst. Det må være lystbetont. Også måten det trenes på i sprintlandslaget passer meg nok bedre. Her er det litt mer fartslek.

23-åringen tok OL-gull på sprint, lagsprint og stafett i 2018, han kopierte den medaljefangsten under VM i Seefeld i fjor. Han har vært uslåelig på sprint i nærmere to sesonger.

– Han har kommet til en avgjørelse på hva som er veien videre. Jeg overlater til ham å ta den avgjørelsen. Johannes’ vurderinger er forelagt oss, så får vi ta det videre arbeidet når ting blir offisielt, sier Monsen.

les også Brandsdal legger opp: – Har gruet meg til denne dagen

Krevende tider

Sprintlandslagstreneren har samarbeidet godt med Klæbo og trenermorfar Kåre Høsflot i mange år.

– Hvis Johannes kommer på sprintlandslaget, så skal jeg ha et møte med dem. Jeg vil ha et tett samarbeid med Johannes og morfar. Jeg har noen innspill, det har nok de også, så får vi sammen stake ut den kursen som er best som også gjør ham bedre på distanse, sier Monsen.

les også Landslagstrener Nossum handler med hansker: Gjør alt for å være med på fødselen

– Hva tenker du om at Klæbo heller vil trene på laget ditt enn på laget til allroundtrener Eirik Myhr Nossum?

– Dette handler ikke om det. Dette er et resultat av en prosess etter en evaluering Johannes og morfar har hatt. De kontaktet først Eirik, så tok Eirik kontakt med meg, svarer Monsen.

Midt i februar under Ski Tour 2020 var Klæbo lei ski:

I disse coronatider er alle samlinger til og med sommeren utsatt. Rennsjef Pierre Mignerey i Det internasjonale skiforbundet (FIS) sa til VG i forrige uke at han utelukker en normal verdenscupsesong på grunn av viruset.

les også Rennsjefens kriseplan for langrenn: Skisserer drastiske tiltak

Monsen holder til i Molde og har på det nye sprintlandslaget antageligvis løpere i Oslo, Trondheim og Lillehammer. Han syns situasjonen er spesiell og krevende.

– Vi er heldige som mer eller mindre fikk gjort ferdig sesongen. Det er syv måneder til sesongstart. Treningsmessig er dette håndterbart for oss. Tenk på sommeridrettene, de har fått smellen.

– Jeg er spent på november og sesongstart, men vi kan ikke gjøre annet enn å krysse fingrene og håpe at verden er i water igjen på helt andre ting enn idrett da. Våre problemer er små satt opp mot de globale utfordringene, sier Monsen.

Publisert: 14.04.20 kl. 18:07

Fra andre aviser