Simen Agdestein trekker seg fra NM i protest mot sjakkforbundet

Håndteringen av Magnus Carlsens nye klubb er en av grunnene til at den syvdoble norgesmesteren trekker seg.

Agdestein er ingen hvem som helst i norsk sjakk. Han er Norges nest beste sjakkspiller gjennom tidene med en 16. plass på den internasjonale sjakkrankingen, og ble i 1986 den til da yngste internasjonale stormesteren gjennom tidene.

Med et langt liv i sjakken har Agdestein spilt svært mange NM – det første i 1974, bare syv år etter at han kom til verden. I år blir han imidlertid ikke å se foran brettet.

– Det er vanskelig å konsentrere seg om å spille sjakk med alt som skjer nå, sier Agdestein til VG med henvisning til bråket rundt den mulige bettingavtalen sjakkforbundet skal inngå på årets kongress 7. juli. NM spilles i dagene rundt kongressen.

Samtidig understreker den nåværende sjakklæreren på Norges Toppidrettsgymnas at dette er en markering mot hvordan sjakkforbundet har behandlet tre ulike saker.

Kritisk til VM-søknad og bettingavtale

– For det første gjelder det hvordan Norges mulige VM-søknad ble håndtert. Jeg kjenner ikke detaljer, men at så mange dyktige folk har jobbet så mye for ingenting, oppleves dumt, forklarer Agdestein.

Videre trekker han fram den mulige bettingavtalen, som flertallet av personene som sitter i Sjakkforbundets sentralstyre er positive til å inngå. Han vil ikke kommentere det nærmere utover at han er mot avtalen, men viser til et innlegg han skrev på Bergen sjakklubbs hjemmeside.

«Jo mer penger, jo mer klokskap trengs [...] Jeg klarer ikke helt å se at forbundet slik det nå fremstår har den kompetansen», skriver Agdestein der.

LÆREREN OG VERDENSMESTEREN: Simen Agdestein var trener for Magnus Carlsen i hans unge år. Her slår eleven læremesteren i NM-finalen i sjakk i 2005. Foto: Knut Falch

Vil likevel være til stede

Til sist peker Agdestein på hvordan forbundet har håndtert Magnus Carlsens nye klubb Offerspill SK, og diskusjonen rundt om de skal kunne representeres på kongressen.

– Man må overlate til jurister å vurdere Offerspills delegater, men dette for meg handler om etikk og sunn fornuft, ikke finjuss for eksperter.

Helt slipp klarer Agdestein imidlertid ikke å gi. Han har tilbudt seg å være der som kommentator under mesterskapet.

– Når du trekker deg i protest mot forbundet, framstår det ikke rart at du skal være i NM-hallen likevel?

– Akkurat det handler ikke om forbundet, men om miljøet og om folkene. Det er hyggelig for meg å være der. Jeg er lojal mot sjakkmiljøet.

Sjakkforbundets leder Morten Madsen skriver til VG i en mail at Agdestein vil bli savnet i NM.

«Han er en mann som betyr mye for norsk sjakk både som spiller og som person. Jeg vil personlig ta kontakt med Simen og lytte ham ut, slik jeg har gjort med mange andre i prosessen nå».

PS. Det gjøres oppmerksom på at Simen Agdestein skriver VGs daglige sjakkspalte.

