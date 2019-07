VINNERDUO: Geir Gulliksen og Evelina Tovek. Foto: Stefano Grasso, Global Champions League

Mega-triumf for Gjelstens hestesport-lag

Bjørn Rune Gjelsten satser millioner på et eget lag i hestesportens Champions League. Søndag kunne han glede seg over seier for sine Scandinavian Vikings på stranda i Monaco. Geir Gulliksen (59) var en av de to på laget.

– Det er nok min største seier noen gang, sier den norske veteranen på hesteryggen til VG.

Han vant laghoppingen sammen med svenske Evelina Tovek - begge var feilfrie på hinderne i begge omganger. 59 år gammel holder han fortsatt koken blant de aller beste i verden. For aller første gang vant Scandinavian Vikings i denne prestisjefylte serien.

– Er du bedre enn noen gang?

– Ja, det føles faktisk slik. Gjennom Global Champions League får jeg tøff matching hele tiden, sier Gulliksen, som for de fleste trolig er mest kjent for at han var en del av det norske OL-laget som mistet bronsen i 2008-lekene.

Førstepremien var på 300 000 kroner.

Geir Gulliksen i aksjon på stranden i Monte Carlo i helgen. Foto: Stefano Grosso, Global Champions League

Bjørn Rune Gjelsten, som altså er mannen bak Scandinavian Viking, var selv ikke til stede i de fyrstelige omgivelsene i Monaco. Han var i Danmark og så sterke norske resultater i det nordiske baltiske mesterskapet, der hans datter Ingrid var ankerkvinne på det norske gullaget i juniorklassen.

Geir Gulliksen var aller sist ut i Monaco - og holdt hodet kaldt da det gjaldt som mest.

– Jeg vil takke Mikael Van Der Vleuten, som solgte meg denne fantastiske hesten. Jeg kommer ikke til å selge VDL Groep Quatro igjen.

Han og Tovek lå i ledelsen allerede etter torsdagens første del av laghoppingen.

– Men jeg har vært med for lenge i dette gamet til at jeg tenkte på seierspallen etter det, fastslo Gulliksen på pressekonferansen etterpå.

I Global Champions League rir verdens beste sprangryttere for de lagene som klarer å friste dem. De mest prominente i serien er nok likevel kjent for helt andre ting: Jennifer Gates (23) - datteren til Bill og Melinda Gates, og Athina Onassis (34) - den eneste datteren til Christina Onassis og hennes fjerde ektemann, Thierry Roussel.

