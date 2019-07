BRONSE: Anders Mol og Christian Sørum tok VM-bronse i sandvolleyball søndag. Foto: DAVID HECKER / EPA

Mol og Sørum vil ha storturnering til Norge

HAMBURG (VG) Å spille foran 12.000 fans under VM i Hamburg ga mersmak. Nå vil Anders Mol (22) og Christian Sørum (23) gjøre det samme på hjemmebane.

Anders Mol og Christian Sørum tok Norges andre VM-medalje i sandvolleyball gjennom tidene da de sikret bronse i den tyske havnebyen. Det var ungguttenes første VM.

De to har hatt et utrolig år, og blir mer og mer populære i Norge for hver turnering som går. Suksessen de nå opplever, håper Mol og Sørum vil føre til større interesse for sporten i Norge.

– Det er vanskelig å beskrive hvor viktig dette er for sandvolleyball i Norge. I Norge har man jo et forhold til EM og VM, og at vi tar medalje her etter så mange gode kamper, er utrolig viktig for sporten i Norge. Det er noe vi setter høyt – at flere folk ser sandvolleyball og kanskje begynner å spille det, sier Sørum til VG.

Sånn så det ut da Mol og Sørum fikk medaljen:

Arrangementet i Hamburg har vært en folkefest. Centre court har vært fullstappet med 12.000 fans på tribunen, og utenfor stadion har det vært flere supportere som ikke har sluppet inn. Nå vil Mol og Sørum ha den samme folkefesten tilbake til Norge.

– Det at det nå er skapt så mye publisitet i media betyr alt. Jeg håper at vi nå kan bygge opp en turnering i Norge som ligner på denne, selv om det blir vanskelig å toppe, sier Mol og fortsetter:

– Det er det vi drømmer om. Vi har så lyst til å spille på hjemmebane og vise frem sporten vår til det norske folk. Det hadde vært en drøm å få en turnering tilbake til Norge.

Stavanger var et fast stopp på verdensserien i en årrekke. De arrangerte VM i 2009, men etter 13 år sa det stopp i 2011. Turneringen kom tilbake noen år senere, og sist gang det var en stor turnering i Norge var da Stavanger arrangerte finalen i kontinentalcupen (OL-kvalifisering) i 2016.

Kristiansand har også arrangert flere turneringer.

Se høydepunktene fra bronsefinalen her:

Anders Mol sa til VG etter semifinalen lørdag at han ville spille sandvolleyball i «20 år til». Sørum mener det holder med 15. Norge har med andre ord trolig flere sterke prestasjoner i sanden å se frem til. Mol og Sørum er også store medaljekandidater i neste års OL.

– Vi skal sørge for å underholde, vi skal sørge for å jobbe videre, vi skal vi skal sørge for å bli enda bedre. Det kommer et EM senere i år, et OL neste år og et VM etter det. Det kommer mange mesterskap og vi skal sørge for å underholde, sier trener Kåre Mol og legger til:

– Dette betyr enormt mye for interessen for sporten når vi spiller gode kamper og kommer til semifinale. Interessen for denne fantastiske sporten er vekket i Norge, og vi skal sørge for å skape så mange opplevelser som mulig også i fremtiden.

Publisert: 08.07.19 kl. 10:35