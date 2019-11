NITRIST: Er ordet Håvard Lorentzen bruker om eget løp. Foto: Sergei Grits / AP

Fiasko for Lorentzen: – Så dårlig at det er flaut

OL-mester Håvard Holmefjord Lorentzen (27) har fått en elendig start på sesongen, men har ingen klare svar på hvorfor.

Oppdatert nå nettopp







Lørdag ble han knust på 1000-meteren i Minsk, men da han skulle revansjere seg på søndagens 500 meter, distansen han vant OL-gull på for bare ett år siden, gikk det ikke særlig bedre for Håvard Holmefjord Lorentzen.

Tiden 35.545 holdt bare til en 18. plass, tredje sist av alle i A-puljen. Distansen ble vunnet av sørkoreanske Jun-Ho Kim (34.870), med kinesiske Tingyu Gao og nederlandske Dai Dai Ntab på 2. og 3. plass.

– Det er drit dårlig. Det er ikke så mye mer å si, erkjenner en slagen Lorentzen overfor Viasat.

Han var kanskje den største favoritten på 500 meter og uttalte selv at folk flest ikke kom til å bli kjempeoverrasket om han stakk av med seieren på den - for tredje verdenscupåpning på rad.

Slik gikk det altså ikke. Han står igjen med en 11. plass på lørdagens 1000 meter og en 18. plass på favorittdistansen.

– Har du noen svar på hvorfor?

– Nei. Jeg har ingen feil underveis. Det er bare... Ja... Jeg føler ikke at det er noe galt med kroppen heller, men jeg kommer meg ikke fremover på isen, svarer skøyteløperen.

Han avfeier at han lar seg påvirke at de norske skøyteløperne som gruppe har startet dårlig under verdenscupåpningen denne helgen.

– Jeg går for min egen del. Men det her er så dårlig at det er flaut. Det står i stor kontrast til forrige gang jeg var her. Dette er nitrist, sier Lorentzen til Viasat, og «ber til høyere makter om at det snur».

Særlig bedre gikk det ikke for den andre nordmannen som deltok på 500 meteren. Bjørn Magnussen endte helt sist med tiden 35.903.

Hege Bøkko har også fått en dårlig start på sesongen.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 17.11.19 kl. 13:34 Oppdatert: 17.11.19 kl. 13:45







Mer om