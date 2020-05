TETTERE IGJEN: Norges skøytesprinttrener Jeremy Wotherspoon var ikke alltid så tett på sin olympiske mester Håvard Lorentzen hele forrige sesong. Det vil kanadieren være den kommende, så sant den løper som normalt. Bildet er fra skøyte-VM for snart tre måneder siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lorentzen om skøytekritikken: – Mange har vært i villrede

Håvard Lorentzen forteller at han i et internt evalueringsmøte ba landslagkompisene ta opp telefonen og ringe når de er misfornøyd med skøyteforbundets ledelse og trenerne.

– Jeg oppfordret dem til å ta opp telefonen og spørre. Og så må vi ha tiltro til lederne, og at de gjør det de kan, sier Norges OL-gullvinner på 500 meter.

Sprintverdensmester Håvard Lorentzen (27) og allround-medaljegrossist Sverre Lunde Pedersen (27) er skøytelandslagets mest meritterte etter at Håvard Bøkko (33) la opp. Veteranene fra Bergen har begge en internasjonal fartstid på 10 år.

Lorentzen har vært landslagsløpernes tillitsmann i fire år. Sverre Lunde Pedersen var nylig avsender av med «brev» med landslagsløpernes kritiske bemerkninger til skøyteforbundets ledelse, som partene diskuterte under 2020/21-sesongens første samling i Bergen forrige uke.

– Det jeg synes er viktigst, er klarere kommunikasjon med tanke på uttak og informasjonsflyt. Mange har vært i villrede av og til. I VM på Hamar (28. februar til 1. mars) ble det litt surr i forhold til hvem som skulle gå, sier Håvard Lorentzen.

– Det som går igjen er «kommunikasjon» mellom løperne og de som jobber daglig i administrasjonen i Oslo. Noen bruker mye penger (egenandeler) på å være med på landslaget. Da er det viktig å få vite hva som gjøres og veien videre, slik at det ikke oppstår misforståelser, sier Sverre Lunde Pedersen.

Det var blant annet dette skøytepresident Mona Adolfsen, generalsekretær Håkon Dahl og sports- og utviklingssjef Lasse Sætre ble konfrontert med da de møttes for en uke siden. Tidligere sprintverdensmester Lorentzen synes forbundstoppene «svarte godt for seg», og det var i den sammenheng han «i plenum» rådet løperne til å ringe dem og landslagstrenerne Jeremy Wotherspoon (sprint) og Bjarne Rykkje (allround) – for å få svar på ubesvarte spørsmål.

Håvard Lorentzen understreker at han ikke har problemer med å si fra, som han uttrykker det. Han forstår imidlertid at det å ta direkte kontakt «med dem det gjelder» kan fortone seg vanskelig for de nye og unge løperne på landslaget. Derfor vil han og løpernes tillitskvinne Ragne Wiklund (20) være mellomledd hvis de ikke er bekvem med Lorentzens «ta opp telefonen»-oppfordring.

Etter at også veteranene Simen Spieler Nilsen (26) og Hege Bøkko (28) la opp, og Ida Njåtun (29) takket nei, er ifølge sportssjef Lasse Sætre (46) snittalderen på skøytelandslaget 22 år.

– Det er bra at de er tydelige og kommer med konstruktive tilbakemeldinger. Alt går egentlig på kommunikasjon, sier han om kritikken som er fremkommet i landslagsløpernes evaluering av forrige sesong.

Sportssjefen forteller at en konsekvens av den er at sprinterne og allrounderne nå vil være mer sammen som ett lag. Han har også presentert et opplegg for å styrke satsingen på kvinnene. Sætre forklarer noe av kritikken med at han var sykmeldt to måneder siste sesong, men understreker at han «ikke vil skylde på det».

Publisert: 21.05.20 kl. 15:14

