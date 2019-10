FERDIG: Johannes Dürr ble tatt for EPO under OL for fem og et halvt år siden. Her er han i OL-løypene den gang. Foto: ROLAND SCHLAGER / APA

Langrennsløper Dürr utestengt på livstid

Bloddoping og oppbevaring av forbudte midler sender den østerrikske langrennsløperen Johannes Dürr (32) ut av langrennssporten for alltid.

Det melder NRK torsdag kveld.

Dürr ble tatt for EPO under OL i Sotsji i 2014. Den gang ble han utetstengt i to år. Han planla et comeback til VM på hjemmebane tidligere i år, men klarte ikke å kvalifisere seg.

Ifølge Kronen Zeitung fikk Dürr beskjed om livstidsstraffen av det Østerriske Antidopingbyrået (ÖADR) torsdag.

Østerrikeren er nå blitt funnet skylding for bruk av bloddoping og oppbevaring og bruk av forbudte midler. Dürr er også funnet skyldig i å hjelpe andre med å dope seg, ved å ha en rolle i dopingnettverket som ble avslørt under VM i Seefeld i vinter, skriver NRK.

Flere østerrikere ble avslørt under VM på hjemmebane i Seefeld. Max Hauke ble tatt med bloddopingnålen i armen under mesterskapet:

Petter Northug er blant dem som har vært rasende på Dürr. Under Tour de Ski i 2016 ga han klar beskjed.

– Jeg tror ikke han kommer på startstreken så lenge jeg står der, for får jeg han på høyre eller venstre side av meg, så skal jeg slå knock out i langrennløypa, sa Northug da.

Dürr hadde beste tid opp slalåmbakken i Italia under avslutningen på Tour de Ski i januar 2014. Han ble nummer tre sammenlagt. Han mistet denne plasseringen etter at han innrømmet EPO-bruk under OL to måneder senere.

Publisert: 10.10.19 kl. 20:51 Oppdatert: 10.10.19 kl. 21:02