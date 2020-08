SKADET PÅ STRANDEN: Magnus Carlsen var i knestående under den sjette finalekampen i best av syv serien mot amerikaneren Hikaru Nakamura onsdag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Reddet avgjørende finale etter smertedrama

(Magnus Carlsen-Hikaru Nakamura 3–1/3–3 i kamper) Magnus Carlsen (29) var bokstavelig talt ille ute, men berget på tross av åpenbare ryggsmerter en syvende og avgjørende finalekamp torsdag etter å ha satt sin amerikanske erkerival skikkelig på plass.

– Det er den beste finalen vi har sett på lang, langt tid, kommenterte sjakkekspert Jon Ludvig Hammer da Magnus Carlsens seier var i boks etter fjerde parti.

– Dette var virkelig overbevisende. Det blir en forrykende, avgjørende finalekamp i morgen, konkluderte hans ekspertkollega Hans Olav Lahlum.

Den sjette finalematchen i best av syv serien i «Magnus Carlsen Chess Tour 2020» fikk en mildt sagt dramatisk opptakt. Hikaru Nakamura (32) var i føringen med 3–2 i antall kampseirer mot Magnus Carlsen, som onsdag ettermiddag måtte innfinne seg foran brettet med en oppsiktsvekkende skade.

– Jeg hadde egentlig hatt en fin dag og vært ute og syklet og spist et par timer. Så skulle jeg bare ta en rask dukkert i sjøen. Skulle løpe bort, og så var det bare et eller annet som gikk bak i ryggen. Det er flaks at det går an å spille sjakk selv om man sitter på sine knær, forklarer Magnus Carlsen overfor TV 2.

– Det skjedde omtrent 20 minutter før jeg skulle spille. Det var ikke ideelt, tilføyer verdenseneren.

– Magnus er ikke til stede i kameraet, utbrøt sjakkekspert Jon Ludvig Hammer i andre parti i den sjette finalen nordmannen måtte vinne for fortsatt å ha sjansen til å håve inn førstepremien på nær 1,3 millioner kroner i «Grand Tour Finals».

– Kan det ha å gjøre med hans helsetilstand, spurte hans ekspertkollega Hans Olav Lahlum på nøkternt vis.

– Det er urovekkende, mente Fin Gnatt.

– Dette er ikke bra, repliserte Hammer.

– Veldig ubehagelig om han skal spille med fysiske smerter, konstaterte Lahlum.

Deretter syntes stort sett bare Magnus Carlsens lugg i nedre TV-bildekant under spillets gang, fordi han måtte sitte på knærne – etter alt å dømme på en pute – mens ekspertene og kommentatoren i TV 2s sjakkstudio spekulerte i hvilke smertestillende midler verdens beste sjakkspiller eventuelt kunne ta i bruk for å dempe smertene som plaget ham. Samt dopingreglementet i sjakk.

Etter at Magnus Carlsen hadde tatt hjem første parti i finale nummer seks, lot det til at Hikaru Nakamura skulle få revansj i det andre. Han vant tid på klokken og datamaskinens gunst med hensyn til vinnersjanse – om enn marginal.

Men rundt 35. trekk «hadde Magnus en enda bedre plan».

– Plutselig virket han kvikkere, kommenterte Jon Ludvig Hammer i sendingen på TV 2-plattformen «Sport 2» – i det Carlsen jekket seg opp i tilnærmet sittende stilling og tok en slurk kildevann.

– Her kommer Nakamura ut med hesten på kanten. Magnus er frustrert, var Hammer påfølgende kommentar til at spillet vekslet i rasende fart, fra å trekke i Carlsens favør – til det motsatte.

Da «alle» trodde Magnus Carlsen hadde kontroll, viste det seg at han ikke hadde det. «Sluttspillet» var ikke så enkelt som det så ut til å være, sett med Magnus Carlsens øyne. Hikaru Nakamura unngikk likevel ikke remis, etter å ha begått en feil, slik Hans Olav Lahlum – «huff-huff» – bemerket.

– Det var et fryktelig viktig parti, at Magnus (Carlsen) ikke tapte det partiet, påpekte Lahlum.

1,5 mot 0,5 i Carlsens favør foran tredje parti, der Carlsen skulle ha hvite brikker. Med seier i det partiet, ville han utligne til 3–3 i antall seirer i finaleserien. Det tredje partiet var over omtrent før det hadde startet, med remis. Dermed ville parti fire bli skjebnesvangert, på stillingen 2–1.

Nakamura med hvite brikker måtte vinne for å tvinge frem to avgjørende runder med lynsjakk. Magnus Carlsen ville klare seg med et halvt poeng for å kunne se frem mot en mulig seier i finale nummer syv.

Magnus Carlsen var fortsatt fysisk plaget i parti fire; han vred og vrengte på overkroppen, og han skar grimaser og himlet med øynene. Han syntes imidlertid i TV-ruten i lengre tidsintervaller enn foregående partier. Nakamura satt på sin side «rolig i båten», ifølge sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

– Begge har holdt grei fart fra start, får man vel si, kommenterte Hans Olav Lahlum.

Senere karakteriserte han det løpende spillet som «tennissjakk».

Magnus Carlsen smashet inn seieren etter et «tabbeslag» av Hikaru Nakamura.

