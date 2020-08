MØTE: Abid Raja sammen med Idrettspresident Berit Kjøll. I bakgrunn er fotballpresident Terje Svendsen. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Regjeringen ber idretten sette opp prioriteringsliste for videre åpning

OSLO (VG) Kulturminister Abid Raja og regjeringen har bedt idretten sette opp en liste over hvilke idretter som skal starte først når breddeidretten gjenåpnes. Det ble kjent etter et møte mandag.

Mandag formiddag møtte kulturminister Abid Raja (V) og helseminister Bent Høie (H) representanter fra idretten for å diskutere breddeidrett for voksne i lys av smittesituasjonen i samfunnet.

På møtet ble det bestemt at gjenåpningen av idretten bremses grunnet økt smitte. Men regjeringen har likevel kommet med en ny oppfordring til idretten.

– Vi ønsker at det lages en prioriteringsliste mellom idrettene om hvilke idretter de mener må komme først når det er tilrådelig å åpne opp mer, sier Raja på en seanse for pressen etter møtet.

– Vi får en ny vurdering av smittesituasjon første uken i september, sier Helseminister Bent Høie.

– Vi har bedt idretten selv komme med prioriteringer. Helsemyndighetene vil vurdere en åpning fra 1. september, så må vi vite hva vi skal prioritere. Som folkehelseminister er det ingenting jeg skulle ønske mer enn å åpne for mer fysisk kontakt, men det vi vet er at store deler av breddeidretten har behov for unntak fra enmetersregelen. Og det er det sterkeste virkemiddelet vi har for å motvirke smitte, fortsatte han.

Til stede på møtet var representanter fra Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Bedriftidrettsforbund og Norges Kampsportforbund.

– Vi har de siste ukene sett en oppblomstring av lokale utbrudd. Idretten er også rammet. Dette påminner oss om hvor sårbare vi er og hvor alvorlig situasjonen er. Først og fremst er jeg takknemlig for at vi er i gang med barne - og ungdomsidretten samt toppidretten. Det som gjenstår er breddeidretten, sier Idrettspresident Berit Kjøll.

– Det oppdraget vi har fått i dag kommer vi til å levere på i morgen med en prioritert liste. Helsemyndighetene må vurdere hvor langt de kan gå, legger hun til.

