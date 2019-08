SUKSESS? Kåre Vedvik (t.h.) og holder Chad Beebe kan være suksessoppskriften for Vikings – men historien taler imot nordmannen. Foto: Adam Bettcher / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Her er den grufulle Vikings-trenden som bør bekymre NFL-Vedvik

Lørdag blir det klart om norske Kåre Vedvik (25) er Minnesota Vikings’ nye kicker. Spørsmålet er: Hvor lenge vil det vare?

Helt siden Gary Anderson bommet på det avgjørende sparket i NFL-semifinalen i 1999 har det lugget for kickere i Minnesota Vikings.

Anderson hadde truffet på samtlige spark gjennom hele sesongen, men bommet da det gjaldt som mest.

Thomas J. Elliott fra Sandnes, som driver den norske Facebook-siden Minnesota Vikings Norway, forteller at den bommen er sveiset fast i minnet til alle Vikings-supportere.

– Det kunne ha vært året Vikings vant sin første Super Bowl, men alt glapp på ett spark. Siden har det hvilt en forbannelse over laget når det kommer til kickere, sier han.

Og om man skal legge vekt på treningskamper kan det se ut som at Kåre Vedvik allerede har blitt en offer for forbannelsen. For Baltimore Ravens bommet han på ett fattig field goal-forsøk på seks kamper. Etter han ble tradet til Minnesota har han bommet på alle (to forsøk).

Men det er altså langt fra første gang en Vikings-kicker sliter.

TRØBBEL? Vedvik fikk vist frem høyrebeinet i treningskampen mot Seattle Seahawks, men mot Arizona Cardinals bommet han på to field goal-forsøk. Foto: Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Historien gjentok seg

For i 2016 gjentok historien seg. Vikings var ett spark unna å gå videre i sluttspillet, men kicker Blair Walsh (som var feilfri så langt i kampen) presterte å bomme fra 27 yards – et spark selv high school-kickere hadde truffet på. Det var starten på slutten av hans karriere i Minneapolis.

– Sekundet du ser at ballen ikke går gjennom målstengene, og at det ikke er noe tid igjen på klokken, det er bare kvalmende. Enda et år kastet bort fordi en kicker ikke klarer å treffe, sier Elliott.

– Det virker som det rakner da poengene virkelig gjelder. Vi bygger opp forhåpninger, og så blir de knust av en kicker år etter år.

BOMMET: Her ryker drømmen om sluttspillavansement for Vikings. Blair Walsh (nr. 3) bommer fra 27 yards. Foto: Bruce Kluckhohn / X02835

Kuttet kicker etter to kamper

I fjor prøvde Vikings å rette oppe kickerposisjonen ved å drafte halvt svenske Daniel Carson i den femte runden, altså det samme som de betalte for å hente Vedvik. Han bommet på tre field goal-forsøk i sin andre kamp, og Vikings valgte brutalt nok å frigi han fra kontrakten dagen etter.

– Det så jo veldig lovende ut, men å bomme på tre spark er uakseptabelt på dette nivået. Man må kunne holde hodet kaldt, sier han.

– Har Vedvik noe å være nervøs for?

– Så lenge han leverer på trening, og imponerer de rette folkene, så får han sjansen. Men om dette ikke går veien i Minnesota, så tviler jeg også veldig på at det vil være slutten på NFL-karrieren hans, sier Elliott, som selv ble norgesmester i amerikansk fotball med Lura Bulls i 2015.

BOMMET: Daniel Carlson ser fortvilet at han har bommet på dagens tredje, og viktigste, spark mot Green Bay Packers. Dagen etter mistet han jobben. Foto: Jeff Hanisch / X02835

– Håper han kan bryte forbannelsen

Lignende hendelser har skjedd gjennom hele 2000-tallet. I 2002 ble Doug Brien hentet som erstatteren til Gary Anderson. Han ble i likhet med Carlson kuttet etter fattige to kamper, etter at han var skyld i et tap mot Buffalo Bills.

Så var det Aaron Elling sin tur i 2003. Det året var Minnesota Vikings ett spark unna å gå til sluttspillet, og ja da, Ellings tid i «Twin Cities» var over etter én sesong.

Ryan Longwell spilte for Vikings fra 2006 til 2011, men heller ikke han slapp unna kicker-forbannelsen. Den ellers stødige kickeren sto for nok et Vikings-mareritt mot divisjonsrivalen Detroit Lions i 2007.

Kai Forbath (2016–2017) hadde også en horribel rekke med mislykkede ekstrapoeng.

– Jeg har ikke noe godt svar på hvorfor dette skjer igjen og igjen med Minnesota Vikings. Jeg tror det er like stort press å være kicker for Vikings, som for andre lag. Forventningene er høye. Du skal treffe, sier Elliott.

Det gjorde Vedvik for Baltimore i årets første treningskamp:

Nå er det altså Kåre Vedvik fra Stavanger, om han vinner jobben, som skal prøve å begrave kickerspøkelset i Minneapolis.

– Jeg tror det er et skritt i riktig retning for Vikings. Jeg håper veldig på at det er han som kan bryte «kickerforbannelsen», sier Vikings-supporteren.

Skal man se på treningskampen mot Arizona Cardinals alene er det nok lite sannsynlig at Vedvik har kicker-jobben akkurat nå, men heldigvis for nordmannen kan han også punte. Det betyr at han kan få en plass i troppen som punter, og eventuelt ta over kicker-ansvaret fra Dan Bailey etter hvert.

Det skal nok nemlig ikke mange Bailey-bom til før Vikings-trener Mike Zimmer napper ham ut, og gir grønt lys til en norsk 25-åring fra Hinna.

Da må forbannelsen brytes.

Vedvik har én siste sjanse til å vise seg frem før Vikings-sesongen sparkes i gang mot Atlanta Falcons 8. september. Det er i treningskampen mot Buffalo Bills 29. august.

Lørdag kl. 22 (norsk tid) blir det klart om Vedvik har fått en plass i troppen til Vikings. Da må alle NFL-tropper kuttes ned til 53 spillere.

Publisert: 28.08.19 kl. 12:14