Usikkert om Iversen blir NM-klar: Fortsatt ikke fått svar etter «katastrofe»-kollapsen

Både Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen ble sendt rett til medisinsk sjekk etter at de brøt tremila under prøve-VM. Nå ryker muligens NM også for Iversen.

Tidligere denne uken ble det klart at Klæbo står over NM, og nå spøker det for Konnerud-tur for fjorårets NM-konge Emil Iversen. Trønder-Avisa omtalte dette tidligere i dag.

– I utgangspunktet skal Emil gå lørdag og søndag (30 kilometer og stafett), men vi venter fortsatt på svar fra prøvene etter prøve-VM, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til VG.

Etter en strålende sesongstart med tre pallplasser i verdenscupen ble det tungt for Iversen. Han måtte bryte Tour de Ski, da han fikk kjenning med forkjølelse. I Nove Mesto ble han disket. Slik så det ut da han måtte bryte under prøve-VM i Oberstdorf forrige helg:

Landslagstreneren bruker ikke små ord om det som skjedde da.

– Det var fullstendig katastrofedårlig kollaps i Oberstdorf. Det var natta, sier Nossum til VG.

Bodde med Klæbo

Han tror ikke de får så mange svar på hva som egentlig skjedde da Iversen valgte å bryte på 30 kilometer fellesstart med skibytte lørdag. Men både han og romkamerat Klæbo har vært hos legen.

– Noen svar får vi nok, sier Nossum.

– Er det en sammenheng mellom sykdommen til Klæbo og Iversen?

– Nei, det er nok ingen sammenheng selv om de bodde på samme rom, svarer Nossum.

Klæbo slo tilbake med seier på sprinten i prøve-VM.

NM starter med 10/15 kilometer på Konnerud torsdag. Landslagstreneren var på NM-stadion onsdag, og forteller om fine forhold selv om det har vært en forferdelig dårlig vinter i lavlandet på Østlandet.

Iversen er hjemme i Meråker nå. Landslagstreneren har stor tro på at det snur for 28-åringen til Ski Tour 2020 som starter i Sverige og avsluttes i Trondheim.

– Emil startet jo enormt bra. Alt før Tour de Ski var historisk bra, sier Nossum.

Frustrert Tønseth

En som har slitt store deler av sesongen er Didrik Tønseth. Det har vært tungt siden EM i terrengløp i desember. Han dro hjem etter et kriseløp under Tour de Ski:

Han fikk ikke gå prøve-VM i Oberstdorf. Torsdag går han NM. Han fikk et magevirus som tømte kroppen helt etter verdenscupstarten i Finland, og løp EM helgen etter.

– Vi vet ikke funnet ut akkurat hva det har vært, det blir bare å spekulere i om og hvis og dersom. Didrik har vært frustrert og rådvill, siden vi ikke skjønner hva som har vært feil, sier Nossum.

Han var i mot at Tønseth skulle løpe EM, men han mener det blir for enkelt å skylde på det løpet når man skal forklare en tung sesong.

– Det samme hadde sikkert skjedd om han heller hadde gått skirenn i Lillehammer, sier Nossum.

Alle landslagsløperne er forpliktet til å gå to skirenn under NM på Konnerud.

Publisert: 29.01.20 kl. 20:34

