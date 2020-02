ET STYKKE FREM: Regjerende verdensmester på 5000 meter, Sverre Lunde Pedersen (27), kom på 6. plass på distansen (bildet) under EM i Heerenveen 11. januar. Foto: Peter Dejong / AP

Skøyte-nedturen: – Burde tatt det mer med ro

Sverre Lunde Pedersen (27) har denne sesongen vært langt unna den formen han var på samme tid i fjor, da han suverent vant VM-gull på 5000 meter. Norges eneste medaljehåp i allround-VM på hjemmebane avviser at det har med treningsopplegget å gjøre.

– Jeg kjenner ikke til de individuelle oppleggene og årsakene. Men for egen del har det ikke vært noen feil treningsmessig, svarer Sverre Lunde Pedersen spørsmål om Norges skøyte-nedtur denne sesongen skyldes uflaks eller feilskjær i treningsopplegget.

– Jeg ble litt ivrig – giret i hodet – men burde tatt det mer med ro etter krasjen. Da ville kanskje høsten ha blitt litt bedre, tilføyer han med hensyn til sykkeluhellet som satte ham ut av spill i Inzell i september.

Allrounder Sverre Lunde Pedersen ledet Norge til OL-gull på lagtempo for to år siden og vant gullmedaljen på 5000 meter i Inzell for ett år siden. Sprinter Håvard Lorentzen vant OL-gull på 500 meter, OL-sølv på 1000 meter, sprint-VM-gull sammenlagt i 2018 og VM-sølv på 500 meter i fjor. Denne sesongen – med allround-VM og sprint-VM i Vikingskipet 28. februar til 1. mars som uttalt høydepunkt – har begge vært hemmet av skader.

– For ett år siden ville Sverre (Lunde Pedersen) og «Lorry» (Håvard Lorentzen) vært gullfavoritter. Nå er de i beste fall medaljekandidater, sier landslagsveteran Håvard Bøkko (33 den 2. februar) med tanke på distanse-VM i Salt Lake City 13. til 16. februar.

Håvard Lorentzen er eneste kvalifiserte norske løper på 500 meter i distanse-VM. På 1000 meter vil han få med seg en landsmann. Sverre Lunde Pedersen og Sindre Henriksen, «pluss én», er ifølge landslagstrener Edel Therese Høiseth klare for 1500-meteren, og Sverre Lunde Pedersen «pluss én» på 5000 meter.

I tillegg kommer laget på lagtempo, der Norge ligger an til å kunne ta den siste medaljen bak Nederland og Russland.

Ingen norske kvinner blir å se på den rekordraske isen i Salt Lake City.

Til allround-VM i Vikingskipet om en måned har Norge kvalifisert en kvinne og tre menn, mens sprint-VM samme sted kan by på en norsk kvinne og to menn.

– Verdenscupen i Calgary blir ganske viktig for mange løpere. Det blir bortimot et amerikansk uttak, sier Edel Therese Høiseth.

Verdenscupen på OL-isen i Canada 7. og 8. februar vil med andre ord være utslagsgivende for hvem av Norges landslagsløpere som kniper «pluss én»-plassene.

Hege Bøkko og Ida Njåtun er for eksempel innforstått med at den av de to som gjør det best på 500 og 1000 meter i Calgary neste uke, får gå sprint-VM i Vikingskipet.

Sverre Lunde Pedersen dropper på sin side 1500-meteren i Calgary fredag. Han går kun 5000-meteren lørdag. Han vil ta den som en gjennomkjøring før han skal forsvare sin VM-tittel på distansen fem dager senere.

– Patrick Roest (Nederland) er soleklar på 5000-meteren. Men jeg skal prøve å ikke gjøre det lett for ham, sier Sverre Lunde Pedersen.

Han minner om at han var outsider og Roest gullfavoritt på distansen foran mesterskapet Inzell i fjor. Slik er det nå også. Bortsett fra at Sverre Lunde Pedersen da kom med fersk verdenscupseier på Hamar i bagasjen, mens han denne gangen kan vise til opprykk fra B-puljen i siste verdenscup - og 6. plass bak tre nederlendere og to russere i EM for tre uker siden.

– Målet er å gjøre publikum glade på Hamar. Jeg merker at jeg dag for dag føler med mer komfortabel. EM gikk over tre dager. Da følte jeg meg bedre lørdag, og enda bedre søndag. Det var som natt og dag sammenlignet med i høst, sier Sverre Lunde Pedersen.

– Formen er helt annerledes. Kroppen er i balanse, tilføyer han.

