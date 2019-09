LEDER: Idrettspresident Berit Kjøll fotografert på Fornebu. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Kommentar

Her er Kjølls beste kort: Et spørsmål om mot

To personer står helt sentralt dersom idrettspresident Berit Kjøll mener alvor med planene om å utvikle NIF til en organisasjon som står opp mot det usunne i internasjonal idrett.

Nå nettopp







I beste fall står torsdag 19. september igjen som en merkedag for alle som har drømt om en norsk idrettsledelse med litt mot. Et NIF (Norges Idrettforbund) som ikke tror at det holder å rope «Agenda 2020», og vips er IOC friskmeldt. En idrettsorganisasjon som står opp for et styresett anno 2019 – ikke minst for rene utøverne, uavhengig av makthaveres egeninteresser.

les også Koss blir NIFs «utenriksminister»: – Vi må ikke være naive til IOC

I verste fall vil det vi fikk høre stå igjen som intetsigende floskler.

Så langt er det grunn til å rose den nye idrettspresidenten for grunnarbeidet.

Kjøll ønsker å definere og samkjøre et grunnlag for hvordan norske representanter i internasjonale fora skal målbære verdier.

Og hun vil kvantitativt øke antallet personer i verv utenfor landets grenser.

Fortsatt vet vi ikke så mye om hvordan påvirkningsarbeidet skal fylles med innhold, utover å slåss for bærebjelkene «godt styresett, fair play og bærekreft». Dette er vide begreper, men innenfor dette ligger kjerneutfordringene i en forgubbet og udemokratisk kultur på mange arenaer.

les også Duket for nytt slag i retten: Vil velte spillmonopolet

Forhåpentligvis er valget av Johann Koss optimalt som «utenriksminister». Han har erfaring som er helt hands on ra internasjonalt arbeid, og han vet hvor skoen trykker.

Men det finnes også en nordmann som kanskje vet dette i vel så stor grad, og her har ikke NIF alltid vært like lyttende.

Det var skjemmende da forrige styre nølte så lenge med å støtte Linda Hofstad Hellelands kamp om radikale endringer i antidopingarbeidet. Her er det dessverre grunn til å frykte at dårlig personkjemi spilte inn. Og vi skal ikke lenger tilbake enn til idrettstinget i vår, før mange i salen humret da det fra scenen under middagen ble ironisert over Hellelands utfordrende stil.

les også NIF setter seg selv i klimaknipe

Men om man skal mene noe internasjonalt, er det avgjørende å få nok kunnskap om hvor ille enkelte mekanismer faktisk kan være. Her er det få som har like mye smertefull erfaring som det WADAs (Verdens antidopingbyrå) snart avtroppende visepresident har. Helleland ble sjanseløs da maktspillet virkelig satte i gang.

Heldigvis var Johann Olav Koss og Berit Kjøll så sent som i går klokkeklare på at Hellelands erfaringer, som innebærer en garanti om klar tale, vil bli viktige i konkretiseringen fremover.

les også NIF beskyldes for dobbeltmoral: Settes i sjakk av superfamilien

Så får vi se da, om det er de nye tonene som til slutt preger melodien til det nye idrettsstyret.

Eller om den arvede kulturen, der ingen problematiserer IOCs direkte påvirkningskraft på innsiden, eller alle jubler ukritisk over å bli et verktøy for det kinesiske regimets markeringsbehov, til slutt blir mest toneangivende.

Inntil videre er det uansett verdt å rose Berit Kjøll at det tas skritt som ser ut til å være mer fremoverrettet internasjonalt. Selv om hun ikke akkurat hopper etter Wirkola på dette feltet.

Publisert: 20.09.19 kl. 15:09







Mer om