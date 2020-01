KAN GLISE: Magnus Carlsen har satt verdensrekord. Her fra VM i lynsjakk i romjulen. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Carlsen satte verdensrekord – parti nummer 111 uten tap

For første gang i historien har en sjakkspiller spilt 111 langsjakkpartier uten tap.

Dermed satte Magnus Carlsen verdensrekord etter at han, med svart, spilte remis mot Jorden van Foreest under Wijk an Zee-turneringen i Nederland tirsdag.

Han slo rekorden til den nederlandsk-russiske stormesteren Sergej Tiviakov. Dette til tross, Carlsen mener selv at han ikke er tidenes beste.

Tiviakovs rekord ble satt i 2005. Den var trolig ikke like sterk som Carlsen sin, da nordmannen har møtt jevnt sterk motstand gjennom hele rekken.

Den gamle rekordholderen sier ifølge TV 2 at han er trist over å miste rekorden, men stolt over at den sto så lenge.

– Selvfølgelig er det trist. Men Magnus er i ferd med å bli den beste sjakkspilleren gjennom tidene. Jeg mister ikke rekorden til hvem som helst, men til en som virkelig fortjener det. Jeg er stolt over at rekorden min sto i 15 år.

Den siste måneden har vært meget god for Carlsen - i romjulen ble han trippel verdensmester for første gang siden 2014. Han er nå regjerende verdensmester i både klassisk sjakk, hurtigsjakk og lynsjakk:

Etter 28 trekk var det van Foreest som lå best an, men Carlsen kom bedre og bedre med, og nordmannen holdt på å vippe partiet i sin favør, men det endte i remis etter totalt 45 trekk. Van Foreest er rangert som nummer 97 i verden.

– Jeg tar med meg det at jeg kjempet godt nok til å ikke tape, sier Carlsen til TV 2, som sier det blir «greit» med en hviledag i morgen.

Selv regner Carlsen at han «bare» har spilt 109. parti uten tap. Han tar ikke med to kamper han har spilt mot nordmenn for klubben sin, Offerspill.

Publisert: 14.01.20 kl. 16:55

