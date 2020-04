FERDIG: Mari Eide tok VM-bronse på sprinten i Seefeld i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk

Bronse-Eide vraket fra landslaget – junioren Fossesholm inn

Mari Eide (30) overrasket alle og tok VM-bronse på sprinten i Seefeld for et år siden. Nå er hun vraket fra landslaget. Landslagene kutter til sammen fire plasser.

Det ble en følelsesladd dag da Eide sto på pallen i Seefeld 21. februar i fjor. Under et halvt år tidligere døde storesøsteren Ida etter en hjertestans under et mosjonsløp.

Eide vurderte å legge opp i fjor, men tok en sesong til. Sist sesong ble uten de store høydepunktene. Hun gikk åtte verdenscuprenn, 11. plassen på bysprinten i Dresden ble beste individuelle resultat.

Det ble 70 starter i verdenscupen, den første kom på sprinten i Holmenkollen for ti år siden. Nå er hun ute av landslaget.

Langrennslandslagene inviterte til en annerledes presentasjon av sesongens landslag. På grunn av coronaviruset var ikke pressen invitert til Holmenkollen, men til en digital pressekonferanse.

Forrige sesong var det 26 løpere på landslagene til Norges Skiforbund. Kommende sesong blir det færre.

19 år og på landslaget

Damelaget var 11 løpere, de blir ti. Helene Marie Fossesholm er bare 19 år og junior, men får plass på landslaget, og rykker dermed opp fra rekruttlaget.

– Det blir nytt for meg. Jeg kommer inn som den yngste på laget. Jeg har ikke vært i dette gamet før, men det er mange lagvenninner som kan hjelpe meg, sier Fossesholm på videolink.

– Jeg håper jeg har noen ess i ermet, så jeg kan bidra litt jeg også, legger hun til.

Hun var også en lovende syklist, men valgte langrenn.

– Når jeg fikk tilbud om å være med på elitelaget i langrenn, så får det prioritet, sier Fossesholm.

Dette er damelaget kommende sesong:

Anna Svendsen, Ane Appelqvist Stenseth, Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng, Ragnhild Haga, Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg og Helene Marie Fossesholm.

19-åringen blir sammenlignet med Marit Bjørgen:

Sprintlaget går fra syv til seks personer. Arild Monsen bekrefter at Johannes Høsflot Klæbo går tilbake til sprintlandslaget, i tillegg er Erik Valnes, Finn-Hågen Krogh, Håvard Solås Taugbøl, Sindre Bjørnestad Skar og Pål Golberg på sprintlaget.

Klæbo viser til litt for høy intensitet på langturer som en av årsakene til at han ville tilbake på sprintlaget.

Allround går fra åtte til seks løpere: Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget, Didrik Tønseth, Sjur Røthe, Hans Christer Holund og Emil Iversen.

Monsen håper det blir VM i Oberstdorf, selv om det ikke skulle bli verdenscup kommende sesong.

Vraket

Foran dagens pressekonferanse var det kjent at Martin Johnsrud Sundby og Niklas Dyrhaug er vraket fra landslaget, mens Eirik Brandsdal og Sondre Turvoll Fossli fra sprintlandslaget legger opp.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen meldte i forrige uke at hun legger opp.

