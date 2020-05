NYBAKT MAMMA: Julie Strømsvåg har fått en sønn. Her i forbindelse med fotball-EM i 2016. Foto: Geir Olsen, VG.

TV 2-profil Julie Strømsvåg er blitt mamma: – For en følelse

TV 2-programleder Julie Strømsvåg (38) og kjæresten Bjørn Rognhaug (32) er blitt foreldre til en sønn.

Oppdatert nå nettopp

Det annonserer programlederen på sin Instagram-profil.

«Tidenes Fergie-time på 15 dager, og etter en altfor lang fødebonus måtte han tvinges ut. Han trivdes for godt på innsida, men nå er han ute i verden. For en følelse det er å være mamma til Sam. Elsker guttene mine over alt», skriver Strømsvåg i et innlegg med bilde av den nyfødte sønnen.

Sønnen, som har fått navnet Sam, er TV 2-profilens første barn. Hun og Rognhaug har vært et par siden 2017.

Strømsvåg annonserte graviditeten på Instagram i oktober. 38-åringen har vært sportsanker og programleder i TV 2 siden 2008, og har blant annet vært programleder for fotball-VM.

I juni i fjor avslørte TV 2-profilen at hun hadde flyttet inn med kjæresten i Oslo.

– Vi synes så klart dette er veldig stort og stas. Det er nytt og spennende for oss, sa hun til VG da graviditeten ble kjent i høst.

Publisert: 11.05.20 kl. 20:26 Oppdatert: 11.05.20 kl. 20:42

Mer om Fotball TV 2

Fra andre aviser