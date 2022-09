FINALEKLAR: Søndag handler det om VM-gull for Birgit Skarstein.

Skarstein har ingen klar plan for livet etter idretten: − Det er kjempespennende

Søndag kjemper Birgit Skarstein for sitt femte VM-gull. 33-åringen er kjent for å ha mange jern i ilden. Men vet ikke hva hun skal bli når hun «blir stor».

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg har ingen klar ambisjon, men det er mange muligheter, sier Skarstein til VG.

Nå handler alt om sikre en ny VM-seier i tsjekkiske Racice. Hun har ikke tapt en konkurranse på seks år i robåten, men tar ikke gullet som noen selvfølge. I VM-innledningen tirsdag hadde hun «bare» 24 hundredeler bedre tid enn ukrainske Anna Sjeremet.

Skarstein avsluttet satsingen på ski etter Beijing-OL. Hun har ikke tatt noen beslutning om hvor lenge den suksessrike karrieren i singlesculleren skal fortsette.

– Jeg begynner å bli eldre, jeg også, ler Birgit Skarstein. Hun kaller livsstilen i toppidretten «spesiell og rigid».

Det et store målet å følge opp Paralympics-gullet i Tokyo sist sommer med en ny seier i Paris i 2024.

– Jeg har deltatt i Rio, Pyeongchang, Tokyo og Beijing. Det blir noe annet å få Paralympics på hjemmebane i Europa, sier hun og ser frem til å ha venner og familie på tribunen i Frankrike.

GULLBÅT: Søndag handler det om en ny VM-finale for Birgit Skarstein.

Birgit Skarstein prøvde i sommer-OL/PL-arenaen i den franske hovedstaden.

– Paris gjør så mye bra. De tenker bærekraft, gjenbruk og mange av de tingene jeg synes er viktig og synes jeg kan stå for, sier hun engasjert.

Det glødende engasjementet har vært tydelig siden hun dukket opp som deltager i NRKs suksesserie «Ingen grenser» for 10 år siden.

– Hva kan du tenke deg å bruke resten av livet på?

– Har du noen tips?

– Du har et bredt interessefelt?

– Det er mange muligheter. Kanskje jeg etter hvert kan få bruk for utdannelsen min. Jeg har studert statsvitenskap. Jeg synes det er veldig spennende å være med å påvirke. Det er mange måter å gjøre det på. Det som er kult med samfunnet er at Norge ikke er ferdig. Dess flere som er med og bidrar på en positiv måte til et Norge som har plass til alle. Det er kjempespennende. Kanskje kommer jeg til å jobbe i en organisasjon eller i mediene, sier hun.

Skarstein hadde en tøff oppkjøring mot EM-gullet i august:

Birgit Skarstein har ved siden av idrettskarrieren påvirket både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Hun var medlem av finanskomiteen da hun fra 2015 til 2019 satt i byrådet i Oslo for Arbeiderpartiet. Hun var i syv år ansatt i Norges idrettsforbund der hun jobbet mye med barne- og breddeidrett.

Skarstein har mottatt en rekke nasjonale priser og stilte i fjor opp som første rullestol-deltager i TV2s «Skal vi danse». Hun sitter som styremedlem i Sunaasstiftelsen, Sparebankstiftelsen DNB og stiftelsen VI.

– Alt dette handler om å legge livet til rette. Jeg vil så gjerne at vi skal ha et inkluderende samfunn hvor det er plass til alle. Alle skal kunne leve verdifulle liv, sier hun.

33-åringen er ambassadør for både Mot og Right To Play og har tidligere sittet i Bioteknologirådet. Hun var delegat under Verdens økonomiske forum i Davos i 2016. Et innlegg fra Skarstein ble fremhevet som et av møtets ni viktigste bidrag.

I tillegg er trønderen utøverrepresentant i den internasjonale paralympiske komiteen. Hennes stemme blir ofte hørt.

– Jeg synes det er veldig gøy å jobbe for det samfunnet jeg tror på. Men det føler jeg at jeg gjør som aktiv idrettsutøver også, sier hun.

– Jeg ønsker å jobbe med holdninger og strukturer. De bygges av erfaring og kjennskap. Jeg har merket i løpet av de 10 årene i roing hvor mye mer vant folk har blitt til å se folk i rullestol, for eksempel, sier hun.

HØYDEPUNKTET: Birgit Skarsteins gull i Paralympics 2021 er karrierens høydepunkt.

Skarstein måtte selv ut av landet for å lære seg å håndtere rullestolen da hun var pasient på Sunnaas sykehus. Hun ble lam fra livet ned på grunn av komplikasjoner etter en stupeulykke i Thailand i 2008.

– Jeg ble frisk på en annen måte enn jeg var før. Når låret ikke virket måtte jeg lære meg å kjøre rullestol i stedet. Du må lære deg å komme deg ned en trapp eller opp på en fortauskant. Jeg måtte til Sverige for å få rullestolkurs, sier hun og har bidratt til forandringer.

– Nå er det kurs for kajakk og sykling, for eksempel. Ting som får folk i aktivitet, forteller hun.

Selv er hun blitt omtrent like god i rullestol som i singlesculleren. Ute på bryggen er hun selvhjulpen når kroppen skal ned i det smale skroget for en ny treningsøkt.

Birgit Skarstein trekker frem jobben i idrettsforbundet og Bioteknologirådet som arenaer hvor hun fikk jobbet med viktige ting for henne og samfunnet.

– Det er veldig interessant å være med å skape forutsetninger og rammer for at folk skal kunne ha det bra.

Birgit Skarstein gir ikke noe klart svar på om hun ønsker en fremtid i politikken. Men medlemskapet i Ap har hun beholdt.

– Jeg er bekymret for politikerforakten som kommer opp. Vi trenger politikere. Tillit er en utrolig sterk kapital. Politikken har et ufortjent dårlig rykte. Den består av utrolig hardtarbeidende mennesker som prøver å skape et bedre samfunn for alle.

Først av alt skal Birgit Skarstein skape fart med årene. VM-finalen går søndag kl. 13.20. NRK1 sender direkte.