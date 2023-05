Kulturminister Anette Trettebergstuen (t.v.) og statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Bøler IF i Oslo sist uke.

3,4 milliarder tippekroner til idretten

3,4 milliarder kroner i tippemidler blir i dag delt ut. Regjeringen har bestemt at 125 mill. kroner ekstra er satt av for at familier med økonomiske utfordringer skal kunne sende barna til idrettslaget.

VG omtalte disse pengene for ei drøy uke siden.

– Mange har hatt noen tøffe måneder økonomisk, og derfor gjør vi nå en ekstrainnsats for barn og unge, sier kulturminister Anette Trettebergstuen.

125 millioner kroner skal gå til de områdene og klubbene som har størst behov, heter det. Pengene er fordelt til idrettskretsene og idrettsrådene.

3,435 milliarder kroner til idretten er 142 millioner kroner mer enn året før.

Det er avsatt 1,7 milliarder kroner til idrettsanlegg i kommunene.

