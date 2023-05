ETTERTRAKTET: Suksessen på banen har naturligvis gjort Erling Braut Haaland til et hett objekt for sponsorer. I tillegg får han en solid lønn fra Manchester City.

Forbes: Så mye tjener Haaland

Erling Braut Haaland (22) er kanskje verdens heteste fotballspiller. Det har også ført ham inn på «best betalt»-listene til det amerikanske økonomimagasinet Forbes.

Tidlig i mai kom oversikten som viser at Cristiano Ronaldo er verdens best betalte idrettsutøver.

Nå har Forbes fulgt opp med en «topp 5»-liste over såkalte «vidunderbarn» i idretten. Best betalt av dem under 25 år skal, med god margin, være Paris Saint-Germains Kylian Mbappé (24).

Hvert år regner det anerkjente økonomimagasinet seg frem til de høyeste utøverlønningene, med de tolv siste månedene som utgangspunkt.

Mbappé er sterkt ønsket av Real Madrid, men er blitt værende i den franske hovedstaden, og belønningen er solid: Ifølge Forbes er årslønnen på 120 millioner dollar, som med dagens kurs er rundt 1,28 milliarder kroner. Av disse skal 100 millioner dollar være ren lønn fra klubben.

RIKEST UNDER 25: PSG-stjerna Kylian Mbappe.

Nummer to er Arizona Cardinals 25 år gamle quarterback Kyler Murray (750 mill. kroner), nummer tre den 25 år gamle Formel 1-verdensmesteren Max Verstappen (ca. 700 mill. kroner) og nummer fire er en norsk 22-åring.

Ifølge Forbes tjener Erling Braut Haaland under halvparten av «rivalen» Mbappé, men 52 millioner dollar (drøyt 550 millioner kroner) lar seg høre. Av disse mener Forbes at 430 millioner kroner er lønn fra Manchester City, mens 130 millioner er «off field» – altså for det meste egne sponsorinntekter. Magasinet oppgir ikke hvor de har disse tallene fra.

Nordmannen er nummer 32 på magasinets liste over de best betalte idrettsutøverne uansett alder.

– Haaland debuterer blant de best betalte idrettsutøverne i år, og det med et brak som nummer 32 på listen totalt, akkurat slik som han har debutert med et brak i Premier League, skriver de i omtalen av Haaland.

Denne listen toppes som nevnt av Ronaldo, som ble verdens best betalte etter den kontroversielle overgangen til Al Nassr og fotballen i Saudi-Arabia. Ifølge Forbes tjener Ronaldo totalt 1,47 milliarder. Like bak følger Lionel Messi og med en årsinntekt som Forbes mener er på 1,40 milliarder kroner. Mbappe er nummer tre på denne listen.

VG har uten hell forsøkt å komme i kontakt med Egil Østenstad. Den tidligere England-proffen er oppført som kontaktperson i Erling Braut Haalands investeringsselskap Pillage 3 og er tidligere omtalt av Dagens Næringsliv som Erling Braut Haalands «finansdirektør».

Dette er 36 av scoringene som har gjort 22-åringen så ettertraktet:

