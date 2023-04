To Zuccarello-scoringer da Wild tok ledelsen i NHL-sluttspillet

Mats Zuccarello scoret to ganger og ble kåret til kampens spiller da Minnesota Wild knuste Dallas Stars 5-1 i NHL-sluttspillet fredag.

Seieren på hjemmeis gjør at Wild leder 2-1 i best av 7-serien i første runde. Neste kamp spilles også i Minnesota søndag.

– Vi skulle bare ha seieren, det er det viktigste. Vi spiller mot et veldig godt lag, og vi vet at vi må være på vårt beste for å slå de karene. Det var en solid innsats totalt sett, og alle bidro, sa Zuccarello etter seieren over gamleklubben fra Dallas.

Nordmannen scoret kampens første mål snaut 17 minutter inn i første periode. Han var frampå og satte inn returen etter at Stars-keeper Jake Oettinger først hadde stoppet pucken fra John Klingberg.

Storseier

I annen periode fulgte Marcus Johansson opp med scoring nummer to for Wild etter litt over to minutter. Men Luke Glendening reduserte for Stars bare noen sekunder etterpå.

Wild sikret gjenerobret tomålsledelse da Marcus Foligno vippet pucken i mål drøyt halvveis i midtperioden.

Zuccarellos andre scoring i kampen kom 14 minutter inn i tredje periode. Han ble spilt alene gjennom på venstresiden og var sikker alene med målvakten. Fire minutter senere satte Ryan Hartman sluttstrek med 5-1-scoringen.

NHL.com kårer kampens tre stjerner etter hvert oppgjør, og i fredagens kamp ble Zuccarello utpekt som bestemann foran Marcus Foligno og Ryan Hartman

Fire poeng

Zuccarello har vært produktiv for Wild i første sluttspillserie med to mål og to assists på tre kamper. På pressekonferansen etter kampen han fikk spørsmål om hvor viktig det er at Wilds førsterekke med ham, Hartman og Kirill Kaprizov produserer målpoeng.

– Jeg vet ikke. Jeg bryr meg ikke. Det er selvfølgelig fint å bidra, men så lenge vi vinner … det er sluttspill. Du ønsker selvsagt å bidra, men hvem som scorer spiller ingen rolle. Vi trengte en seier, og nå glemmer vi denne kampen og går videre. Vi må være klare for den neste.

Wild har ikke gått videre fra første runde i NHL-sluttspillet siden 2014/15-sesongen. Nå er de i førersetet, og om de skulle slå Dallas Stars, venter enten Seattle Kraken eller tittelforsvarer Colorado Avalanche i runde to.