DØD: Tori Bowie ble bare 32 år gammel.

Tidligere verdensmester på 100 meter er død – 32 år gammel

Den amerikanske friidrettsstjernen Tori Bowie døde bare 32 år gammel.

Det opplyser hennes agenter. Dødsfallet er omtalt i flere medier i USA. Så langt er det ikke kommet noen opplysninger om årsaken til dødsfallet.

Bowie ble verdensmester på friidrettens kremdistanse 100 meter sprint i London i 2017 og var med på gullaget i 4x100 meter stafett.

Hun tok tre medaljer i OL i Rio de Janeiro i 2016, deriblant gull på 4x100 meter stafett.

– Vi er knust over at vi må dele den triste nyheten om at Tori Bowie har forlatt oss, skriver Icon Management på Twitter.

De skriver at de har mistet en nær venn og en datter.

– Tori var en mester, hun var et skinnende fyrtårn, skriver hennes agentfirma.