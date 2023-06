TOMMEL OPP FOR MONACO: Danske Holger Rune bor ikke lenger i Danmark, og skryter uhemmet av sin nye hjemplass. Her fra semifinalen i Queens i London sist lørdag.

Tennisyndling Holger Rune: Nyter luksuslivet i Monaco

Den danske tennisstjernen Holger Rune (20) syns sitt «nye» hjemsted er et «fett» sted å være.

Holger Rune lader opp til Wimbledon. Sist helg spilte han årets første turnering på gress og røk han ut av ATP 500-turneringen i Queens i London i semifinalen mot Alex De Minaur.

Den tidvis hissige dansken, som allerede har fått en stor tilhengerskare, fylte 20 år i april. Da han var 18 år flyttet han til Monaco.

– Det er helt vanvittig fett. Det er mange spillere på mitt nivå som trener her nede. Det er vanvittig gode fasiliteter, sier Rune til Berlingske Tidende.

Casper Ruud skal også spille Wimbeldon. I French Open i juni slo nordmannen Holger Rune i kvartfinalen:

For 20-åringen er en av mange tennisspillere som bor i det lille fyrstedømmet og skatteparadiset Monaco, også Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev og Stefanos Tsitsipas er blant stjernene som har valgt å bo der. Rune mener godt og varmt klima er en av mange fordeler med Monaco.

– Og det er veldig mange gode restauranter man kan spise på, sier Rune.

Novak Djokovic skal spille for sin 24. Grand Slam-tittel og den åttende i Wimbledon. Serberen vant i 2021 og i fjor. Holger Rune er allerede nummer seks på verdensrankingen, to plasser bak Casper Ruud som har valgt å bo i Norge. Rune forteller at han savner Danmark om sommeren, men han angrer ikke på at han har flyttet.

– Det er flott utsikt med vannet og stranden, så for meg er det et perfekt sted å bo, sier Rune til Berlingske Tidende.

Wimbledon starter mandag 3. juli. Herrefinalen spilles søndag 16. juli.