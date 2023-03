FERDIG: Toby Alderweireld gir seg på det belgiske landslaget. Her etter at Belgia røk ut av gruppespillet i VM i Qatar i fjor.

Alderweireld gir seg på landslaget til Belgia

Den belgiske midtstopperen Toby Alderweireld (34) avslutter karrieren på landslaget.

NTB

I en video på Twitter forteller Alderweireld at han slutter som landslagsspiller for å kunne bruke mer tid med familien og ha full konsentrasjon på klubbhverdagen i Royal Antwerp.

– Jeg drømte om å spille for landslaget som en liten gutt. Jeg er veldig takknemlig og stolt over å ha gjort drømmen til virkelighet. Det er med smerte i hjertet at jeg gir meg på landslaget med øyeblikkelig virkning, sier han.

34-åringen stopper på 127 kamper for Belgia. Han deltok i tre fotball-VM og to EM-sluttspill, og forsvareren var en viktig brikke for laget som tok VM-bronse i 2018.

Alderweireld har tidligere spilt for klubber som Ajax, Atlético Madrid og Tottenham. I fjor sommer vendte han hjem til belgisk fotball.