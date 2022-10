USIKKERT: Elnaz Rekabi under Asia-mesterskapet sist helg. Nå er det usikkert hvor den iranske kvinnen befinner seg.

Klatrer fryktes savnet - unnskylder hijab-droppingen i Instagram-oppdatering: − Det var ikke meningen

Vennene frykter at den iranske klatreren Elnaz Rekabi er savnet. I en Instagram-story unnskylder angivelig 33-åringen nå å ha konkurrert i Asiamesterskapet uten hijab.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Flere medier skrev tirsdag at kvinnen var fryktet savnet av venner etter å ha konkurrert uten hijab i en klatrekonkurranse i Sør-Korea søndag.

Den iranske ambassaden i Sør-Korea påsto imidlertid at Rekabi har reist hjem sammen med resten av det iranske laget. BBC Persian Service siterte «velinformert kilder» på at klatrerens pass og mobil var blitt konfiskert.

Selv kom Elnaz Rekabi tirsdag med en forklaring på det sosiale mediet Instagram.

VG har fått oversatt Instagram-storyen gjennom en kilde som er født og delvis oppvokst i Iran:

«Hei og en hilsen til alle mine medborgere fra Iran. Jeg heter Elnaz Rekabi. Jeg har tyve års erfaring som klatrer. Det var ikke meningen å ta av min hijab, men det skjedde ved noen problemer i form av endring av tider rundt konkurransen. Det var ikke bevisst. Nå er jeg ifølge planen på vei tilbake til Iran. Beklager for problemene som er forårsaket.»

INSTAGRAM-STORY: Dette er den persiske teksten Rekabi angivelig skal ha lagt ut på Instagram tirsdag.

Det er usikkert hvor klatreren med VM-medalje fra 2021 nå befinner seg.

Midtøsten-korrespondent for BBC, Nafiseh Kohnavard, skriver på Twitter at Instagram-meldingen til Rekabi er «skrevet under press» og viser til at det ikke er første gang iranske myndigheter tvinger personer til å legge ut lignende oppdateringer.

Korrespondenten viser ikke til noen bevis for sine påstander.

Iran Wire melder at 33-åringen skal ha blitt ført til den iranske ambassaden for å bli fløyet hjem. Ifølge ambassaden skal det ha skjedd tirsdag morgen.

«Ambassaden til den islamske republikken i Sør-Korea benekter på det sterkeste alle falske nyheter og desinformasjon om Ms. Elnaz Rekabi» melder den på Twitter.

Tina Johnsen Hafsaas med fem kongepokaler i sportsklatring gir Elnaz Rekabi stor støtte i å konkurrere uten hijab.

– Det Elnaz har gjort er modig og det står det stor respekt av hennes handlinger, skriver Johnsen Hafsaas i en tekstmelding til VG.

UTEN HODEPLAGG: Elnaz Rekabi i Asia-mesterskapet sist helg.

– Jeg kjenner ikke Elnaz personlig, men hun har deltatt i de store konkurransene så lenge jeg kan huske, alltid iført hijab og heldekkende drakt. Hennes handlinger i helgen er beundringsverdig, og hun er en veldig dyktig klatrer jeg håper vi får se i aksjon igjen under VM neste år.

– Det er selvfølgelig veldig modig av henne å gjøre dette og jeg er redd for at det skal skje noe med henne, sier Magnus Midtbø. Norges mest kjente sportsklatrer presiserer at han nettopp har blitt kjent med saken.

– Jeg kjenner ikke til henne, men hun har gjort gode prestasjoner og er en rollemodell, sier Midtbø.

– Jeg krysser fingrene mine sammen med resten av miljøet for at hun kommer seg trygt hjem til frihet og familie, sier Tina Johnsen Hafsaas.

Info Elnaz Rekabi Født: 20. august 1989 i Zanjan. VM: Bronse (2021). Asia-mesterskapet: Sølv (2013), bronse (2014) og bronse (2016). Vis mer

Rekabis plutselig forsvinning kommer etter en tid med store opptøyer i Iran etter dødsfallet til Masha Amini.

22-åringen mistet livet etter 16. september. Hun ble arrestert av Irans moralpoliti for ikke å ha dekket håret godt nok til.

Ifølge menneskerettsgruppen Iran Human Rights har minst 215 personer blitt drept under demonstrasjonene.

EU innførte mandag sanksjoner mot flere personer og organisasjoner i Iran knyttet til den brutale volden som er brukt mot demonstranter den siste tiden. Norge følger etter.

– Jeg har reagert sterkt og tydelig på situasjonen for iranske kvinner og myndighetenes brutalitet i møte med fredelige demonstranter, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding mandag.