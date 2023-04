Saka unnskylder seg til fansen: − Jeg skal gjøre alt for å gjøre det godt igjen

(West Ham – Arsenal 2–2) Bukayo Saka (21) unnskylder seg etter å ha bommet fra krittmerket mot West Ham. Bommen blir nå sammenlignet med «Gerrard-fallet».

I sesonginnspurten i 2014 hadde Liverpool alt i deres egne hender, men så skled Gerrard og mistet ballen til Chelsea-spiss Demba Ba. London-laget satte inn ledelsen og vant senere kampen 2–0. Da gjensto to kamper og Liverpool endte sesongen på annenplass, kun to poeng bak Manchester City. Gerrard fikk aldri noe Premier League-trofé.

Etter Sakas straffebom fikk veldig mange på sosiale medier «flashback» til Steven Gerrards smått ikoniske fall.

Alt lå til rette for at Arsenal skulle beholde luken ned til Manchester City på annenplass. Like etter pause fikk bortelaget straffespark. Bukayo Saka fikk ansvaret, som han har hatt hele sesongen, men presset begynner å bygge seg opp for et titteljagende Arsenal. Saka bommet på mål. Like etter satte West Ham inn 2–2, og Arsenal spilte sin andre uavgjort på rad.

– Uansett utfall, vil jeg alltid akseptere mitt ansvar. Unnskyld «Gunners» «Gunners»Kallenavnet på Arsenal-fansen., jeg skal gjøre alt for å gjøre det godt igjen, skrev Saka på Instagram etter poengtapet.

Arsenal-manager Mikel Arteta mener laget hadde vunnet om Saka hadde scoret.

– Hadde det blitt 3–1 så hadde vi nok vunnet kampen, og vi hadde kanskje vunnet kampen med enda større margin, sa Arteta, før han la til:

– Hvis du tar på deg ansvaret om å ta straffer så må du vite at i den pakken så er det helt sikkert at du på et tidspunkt kommer til å bomme. Det må du kunne håndtere. Bukayo har vært gjennom det før, og han vil gå gjennom det igjen.

TRØSTET: Bukayo Saka blir trøstet av Harry Kane etter finaletapet mot Italia.

For Saka har vært gjennom det før. Under EM-finalen mot Italia i 2021 tok Saka Englands femte straffe i straffesparkkonkurransen på hjemmebanen Wembley. Han måtte score. Hvis ikke ville Italia bli europeiske mestere. Den gangen traff han mål, men det hjalp så lite, for Gianluigi Donnarumma reddet. Italia ble mestere og England sørget.

I tiden etterpå opplevde Saka, sammen med Jadon Sancho og Marcus Rashford, som også bommet på straffe, massiv rasistisk hets.

Saka har kjempet seg tilbake. I Arsenal er han den største stjernen, på et lag som leder Premier League. Tilliten til å ta straffer mistet han ikke i Arsenal, og han har scoret på samtlige fire han har tatt siden den skjebnesvangre bommen i EM.

Arsenals og Manchester Citys gjenstående kamper i ligaen.

Manchester City jager like bak. De har nå vunnet seks på rad i ligaen, og er med en kamp mindre spilt bare fire poeng bak Arsenal.

Så gjenstår det å se om Arsenal og Saka slår tilbake. Neste mulighet er mot Southampton på fredag.