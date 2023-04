Kvinneeliten i hopp kan få verdenscuprenn i skiflyging kommende sesong. Her er alle de 15 kvinnene som fikk prøve seg i mammutbakken i Vikersund forrige måned.

FIS-komité foreslår verdenscuprenn for kvinner i skiflyging kommende sesong

Det første utkastet for 2023/24-kalenderen i hopp legger opp til to skiflygingsrenn med verdenscupstatus for både kvinner og menn i Vikersund under Raw Air.

Det kommer fram i en melding fra Norges Skiforbund. I tillegg skal tyske Oberstdorf søke om et kvinnerenn i skiflyging.

Blir forslagene banket gjennom, blir det for første gang hopping i verdens største bakker for kvinnene også i verdenscupen. Forrige måned ble det gjennomført et testrenn på FIS-nivå i Vikersund, som inngikk i Raw Air.

– Det er viktig at det søkes med verdenscupstatus, og det fortjener vi. Det er bra at det er flere nasjoner som melder seg på. Oberstdorf virker som en «kul» bakke, og det ga mersmak etter Vikersund. Vi ønsker å få fly i flere bakker, sier Maren Lundby.

Planene kom med i det første utkastet for neste sesong terminliste da hoppkomiteen i Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) møttes tidligere i uken. Det vil trolig komme endringer i kalenderen før FIS-styret skal gi sin endelige godkjennelse på styremøtet 24. mai.

– Dette kan bli historisk igjen. Kommende sesong blir trolig tidenes beste hoppkalender. Den er full av høydepunkter. Vi ser mye spennende utvikling i forhold til hoppkalenderne, spesielt for kvinnene, og tror det som skjer nå vil kunne skape muligheter for å utvikle sporten vår i en enda mer positiv retning, sier Norges hoppsjef Clas Brede Bråthen.

Neste års Raw Air legger opp til et comeback i Granåsen. Det nye anlegget i Trondheim erstatter konkurransene som har vært i Lillehammer de siste sesongene.