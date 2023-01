Nå er NFL-sluttspillet klart: Slik er veien til Super Bowl 2023

Nå er det klart hvem som møter hverandre i NFL-sluttspillet 2023, og hvem som får hjemmebanefordel frem mot Super Bowl i Phoenix 12. februar.

Det ble dramatisk da Seattle Seahawks reddet egne playoffsjanser med en overtime-seier mot Los Angeles Rams på VGTV søndag kveld.

Etter å ha bommet tidligere på kvelden ble kicker Jason Myers helten. Hvis Green Bay Packers taper sin kamp natt til mandag er de i playoffs.

Resten av sluttspillet er nå klart.

New England Patriots kjempet med nebb og klør mot Buffalo Bills, men med støtten til Damar Hamlin i ryggen dro Bills i land seieren til slutt.

Dermed sto den siste plassen mellom Miami Dolphins og Pittsburgh Steelers. Steelers vant selv men var avhengig av Dolphins-tap for å komme med.

Jason Sanders scoret et field goal med 18 sekunder igjen og sikret dermed playoffplass for NFLs mest sydlige lag.

Jacksonville Jaguars sikret sin sluttspillplass med en thriller mot Tennessee Titans natt til søndag. Josh Allen plukket ballen fra Joshua Dobbs og løp inn den avgjørende touchdownen som sikret playoffs med tre minutter igjen av kampen.

PLAYOFFS? Geno Smith og Tyler Lockett gjorde jobben men er avhengig av Green Bay Packers-tap.

Hvem er med i NFL Playoffs 2023?

NFLs to beste lag (Chiefs og Eagles) får walkover i første runde.

Dermed er dette kampoppsettet for NFL-sluttspillet denne sesongen:

1. runde – «Wild Card Weekend» (14. – 16. januar):

Buffalo Bills – Miami Dolphins

Cincinnati Bengals – Baltimore Ravens

Jacksonville Jaguars – Los Angeles Chargers

Minnesota Vikings – New York Giants

Tampa Bay Buccaneers – Dallas Cowboys

San Francisco 49ers – Seattle Seahawks/Green Bay Packers (avgjøres natt til mandag)

2. runde – «Divisional Round» (21. – 22. januar):

Kansas City Chiefs – TBD

Philadelphia Eagles – TBD

TBD – TBD

TBD – TBD

3. runde – «Conference Championships» (29. januar):

4. runde – «Super Bowl» (12. februar):

Buffalo Bills-spiller Nyheim Hines sto for kveldens vakreste øyeblikk da han scoret touchdown på lagets aller første play siden Damar Hamlin fikk hjertestans natt til tirsdag:

Når og hvor spilles Super Bowl 2023?

Super Bowl 2023 spilles søndag 12. februar og vises på VGTV med et abonnement på VG+ Sport. Studiosendingen starter 23:00. Kampstart er 00:30 natt til mandag 13. februar.

Kampen spilles på hjemmebanen til Arizona Cardinals, State Farm Stadium, i Glendale utenfor Phoenix.

Kansas City Chiefs, Philadelphia Eagles og Buffalo Bills er blant de største favorittene til å nå den store finalen.

SUPER BOWL: Her spilles årets Super Bowl.

Hvem skal opptre i Super Bowl-pauseshowet?

Artisten Rihanna står for årets Super Bowl Halftime Show i Phoenix.

Rihanna har ikke gitt ut et album siden 2016 så vi er garantert noen gamle klassikere på scenen i februar. Sist en kvinnelig soloartist sto for pauseshowet i NFL var Lady Gaga i 2017.

Det vil være første gang Rihanna står på scenen etter at hun fikk sitt første barn sammen med A$AP Rocky i mai i fjor.

Forrige Super Bowl var det en stjernegruppe bestående av Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar og 50 Cent som tok hele verden med storm.

Eminem fikk oppmerksomhet for å knele på senen.

Hvem viser Super Bowl på TV i Norge?

Super Bowl i 2023 går her på VG. Du trenger et månedsabonnement på VG+ Sport for å se kampen.

Du kan også følge sluttspillet frem mot Super Bowl med VG+ Sport. VG viser én kamp i 1. runde, én kamp i 2. runde, begge «semifinalene» og Super Bowl.

I tillegg kan du se årets Pro Bowl-nyvinning på VGTV 5. februar.

VG har rettighetene til NFL også kommende sesong.