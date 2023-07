SLET: Viktor Hovland slet med putteren på siste dag av Scottish Open. Her fra The Travelers Championship i juni.

Vind skapte tøffe forhold på siste dag av Scottish Open – grusom putt-statistikk for Hovland

I kraftig vind fikk Viktor Hovland (25) alt annet enn en drømmedag på den siste runden av Scottish Open – men det var ikke vinden som var problemet.

Hovland er ferdig, men runden pågår fremdeles!

Det flagret i golfbuksene til golfstjernene på siste dag av Scottish Open. Vinden skapte tøffe forhold – spesielt for Rory McIlroy som ledet sammenlagt etter runde tre.

Nordiren rotet det til i vinden og allerede etter halvspilt runde hadde han røket på fire bogeys. Tom Kim, som lå på annenplass etter lørdagens runde, gjorde det samme.

Den siste runden ble heller ingen høydare for Viktor Hovland, som med to slag over par på runden falt syv plasser på sammenlagtlisten og ligger enn så lenge på delt 25. plass.

– Det er litt vondt å se på. Det må bli en historisk dårlig dag på greenen dette her. På de korte puttene har det vært helt god natt, var Viaplay-kommentator Joakim Mikkelsens dom over Hovlands runde.

25-åringen slet med putten og etter birdie på hull tre røk han på bogey på både hull seks og åtte. På hull 13 fikk det norske golfesset en gyllen mulighet til en ny birdie etter et kjempeutslag, men putten strøk hullkanten.

– Han har vært en av de sterkeste rundt greenen, men en av de svakeste på putting. Det meste har vært bra i dag bortsett fra puttingen, som har vært svak, sa Viaplay-kommentator Joakim Mikkelsen.

Hovland slo til med et strålende utslag på det påfølgende hullet – og denne gangen satt også putten.

– Deilig å se at noe går inn, sa Mikkelsen.

– Det har vi mildt sagt vært lite bortskjemt med så langt i dag, konstaterte han.

På hull 17 fortsatte likevel trenden, og Hovland satte en enmetersputt til side for koppen og måtte ta sin tredje bogey for dagen.

– Det er bare en veldig sjelden gang iblant at man misser de der, sa Mikkelsen og fortsatte:

– Dårligst av alle på putting. Det kan fort bli fasit for Hovland etter denne runden.

Hovland avsluttet runden med nok en bom på putt og bogey. Det resulterte i to slag under par på runden, og at han ender turneringen fem slag under par totalt. Det gjør at han ligger på en foreløpig 25. plass.

Skotske Robert MacIntyre er så langt den som har slitt minst i vinden. Spesielt storspill på de siste ni hullene gjør at han foreløpig ligger fem slag under par på runden og leder Scottish Open sammenlagt. Tross fire bogeys ligger McIlroy enn så lenge på annenplass.

Scottish Open er generalprøven før majorturneringen British Open. Hovland kom på fjerdeplass i fjorårets utgave, noe som var hans beste resultat i en major frem til han kom på annenplass i PGA Championship i mai.