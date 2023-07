Ada Hegerberg kan bli aktuell til kampen mot Filippinene tross skaden som satte henne utenfor Sveits-kampen.

VM-legen: Hegerberg kan bli aktuell mot Filippinene

Ada Hegerberg kan bli aktuell til den avgjørende VM-gruppekampen mot Filippinene, melder den norske legen Trygve Hunemo onsdag.

NTB

Stjernespissen måtte trekke seg fra laget mot Sveits rett før avspark tirsdag. Årsaken var en kjenning i lysken.

– Ada og medisinsk team vurderte at dette ville raskt forverre seg og føre til økt skade og kjapt unødvendig bytte i kampen dersom hun spilte, står det i en uttalelse fra Hunemo sendt via medieansvarlig Halvor Lea rett før onsdagens pressekonferanse.

– Første undersøkelse av fysioterapeut og lege viser at det var helt riktig ikke å spille kampen. Vi vil legge opp et opplegg utover uka for å optimalisere mulighetene for at Ada spiller søndag.

Landslagssjef Hege Riise hadde ikke ytterligere opplysninger da hun litt senere møtte mediene.

– Jeg har ikke noe mer enn det som er sendt fra medisinsk, men det bygges opp til at hun skal være klar på søndag, sa Riise.

Spillerne som møtte til pressekonferanse fikk også spørsmål om Hegerberg.

– Selvfølgelig var det trist at Ada ikke fikk spilt mot Sveits, men jeg har veldig tro på det medisinske teamet og håper absolutt at Ada blir klar til neste kamp, sa Vilde Bøe Risa.

– Jeg vet ikke hva status er akkurat nå, men på en eller annen måte kommer Ada til å bidra inn i gruppa uansett, sa Guro Reiten.