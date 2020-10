ÅPNER OPP: Erling Braut Haaland er gjest i VG-podcast. Her fra en pressekonferanse i forbindelse med forrige landslagssamling. Foto: Bjørn S. Delebekk

Slik forklarer Haaland sine omdiskuterte «korte svar»

Erling Braut Haaland (20) avslører hvilke spisser i verden han mener er bedre enn seg selv. Samtidig forklarer han sine mange oppsiktsvekkende korte svar i TV-intervjuer.

Nå nettopp

Det er i VG-podcasten «Topp 3», som ledes av Mads Hansen og Rasmus Wold, at Dortmund-spissen åpner opp.

– For å si det enkelt: Hvis en jærbu får spørsmål om hvordan det går med deg, så svarer du «det går grævla bra» hvis det går bra, også er du ferdig med det. Du trenger ikke si så mye mer enn det, forteller Erling Braut Haaland i podcasten.

Han har det siste året bøttet inn mål i Europa, men har også havnet i fokus for hvordan han svarer på journalisters spørsmål i intervjuer. Mange ser på det med humor, men han har også fått kritikk fra blant annet den engelske TV-profilen Jacqui Oatley.

Hun var kritisk til avslutning på dette intervjuet:

I podcasten avviser Haaland at de korte svarene kommer av det han mener er dårlige spørsmål.

– Nei, jeg synes ikke det må være et dårlig spørsmål. Hvis du stiller et ja eller nei-spørsmål og får ja eller nei til svar, så er det sånn at du får svar på det du spør om, sier Haaland.

– Så det er en utfordring til journalistene å stille mer åpne spørsmål til deg?

– Ja, du kan si det. Hvis du hadde stilt meg et ja eller nei-spørsmål nå, tipper jeg du hadde fått ja eller nei til svar. Sånn er det med alle, svarer Dortmund-proffen.

Hør hele podcasten her:

I podcasten forteller han også om hvorfor han valgte Dortmund da flere klubber var på banen da han storspilte for RB Salzburg.

– Det var selvfølgelig et par klubber innblandet, men samtidig visste jeg ikke for mye om dette. Men det var jeg som først nevnte Dortmund til faren min (Alf Inge Haaland). Vi satt hjemme i Salzburg og så en kamp Dortmund spilte, og jeg sa til ham «oi, se den veggen bak målet. Det hadde vært noe å spille der». Jeg tror han halvsov på sofaen, men plutselig ble det en realitet, forteller Haaland og fortsetter:

– Da jeg snakket med dem, fikk jeg en «god vibe». Jeg følte meg litt solgt etter det.

– Hva sa de som førte til «god vibe»?

– Det er forskjell fra person til person, men det jeg likte så godt med dem, var hvor direkte de var. De sa akkurat hvordan det var rett til meg. Det likte jeg. I den situasjonen handlet det om hvordan jeg skulle bli Dortmunds spiss, svarer 20-åringen.

les også Tysk spisslegende med advarsel til Haaland

Avslutningsvis kommer han også med en liste over hvilke spisser han mener er bedre enn seg selv. Selv om han legger til at han ville startet med seg selv i en viktig kamp, kommer han frem til denne lista:

Cristiano Ronaldo

Robert Lewandowski

Sergio Agüero

Roberto Firmino

Pierre-Emerick Aubameyang

Harry Kane

Timo Werner

PS: I helgen møter Haaland og Dortmund Freiburg i Bundesliga, før han og landslaget til uka spiller skjebnekampen mot Serbia på Ullevaal. Den spilles torsdag 8. oktober 20.45. Du kan lade opp med Bernt Hulskers nye låt:

Publisert: 02.10.20 kl. 10:21