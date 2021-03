FRUSTRERT: Daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen. Foto: Helge Mikalsen / VG

Toppfotball Kvinner-sjef: − Helt ekstremt krevende

Daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, er bekymret for utviklingen til norsk fotball etter nytt forbud mot organisert trening.

Publisert: Nå nettopp

– Vi har veldig stor respekt for smittesituasjonen i Norge, men måten det nå håndteres på er utrolig vanskelig å forholde seg til. Det å bare stoppe en hel næring uten dialog og varsel får veldig store konsekvenser, sier Hege Jørgensen til VG.

Hun reagerer kraftig på den lokale treningsnekten i Viken som påvirker en rekke klubber i fotball-Norge. Forbudet mot organisert trening ble innført mandag, og varer i utgangspunktet til 11. april.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Jeg er selvfølgelig bekymret for hele norsk fotball, men det er klart jeg er ekstra urolig for de jeg representerer, altså kvinnene. Det er klubber og spillere som jobber beinhardt for å få på plass en profesjonell satsing fra før av, sier hun og fortsetter:

– Å håndtere sånne uforutsigbare forhold som vi må navigere i nå, er helt ekstremt krevende. De langsiktige konsekvensene av dette for idretten vår, tror jeg ikke vi aner fremdeles. Problemet er at grunnfjellet på kvinnesiden er mer skjørt. Vi har ingen å miste. Den fantastiske utviklingen vi har sett, kan settes årevis tilbake. Man må balansere effektive tiltak opp mot konsekvensene.

Det er ett år siden coronapandemien for første gang førte til nedstenging av det norske samfunnet. Den gang ble toppfotballen rammet av både treningsnekt og utsatt seriestart. 12 måneder senere skjer det samme igjen.

les også Lillestrøms sportssjef etter treningsnekt: – Kan kaste fair play-ånden i dass og skylle ned

Jørgensen er bekymret for frafall i kvinnefotballen og forteller at flere nå søker om mental hjelp etter 12 tøffe måneder.

– Det blir problematisk når protokollene som idretten og fotballen har utviklet plutselig ikke betyr noe. De har vist seg i veldig stor grad å virke. I fjor hadde vi ett eneste smittetilfelle i Toppserien og selv om det nå er det muterte viruset som dominerer, sier det noe om hvor disiplinerte spillerne våre er. Vi er også beredt på å stramme ytterligere inn på protokollene for å kunne opprettholde aktivitet, sier Jørgensen.

– Vi oppfordrer myndighetene sterkt til å gå i dialog med oss i forhold til hvordan vi kan stramme inn protokollene i stedet for å legge ned all aktivitet lokalt. Da står hele seriespillet og ligaen på spill, legger hun til.

Statsministerens kontor opplyser at fotballforbundets henvendelse er sendt videre til Kulturdepartementet.

– Det er riktig at det ikke er fullstendig harmonisert mellom forskriftene som gjelder i Oslo og i Viken. Oslo har sin egen, strenge forskrift. Kommunene i Viken har fått tiltaksnivå som ligger i Covid-19-forskriften kap.5A. Så langt vi vet, er det forskjell når det gjelder blomsterbutikker, campus på universitet/høyskoler og reguleringer innen toppidrett. Vi har gjort Helsedirektoratet oppmerksom på disse forskjellene, sier statsforvalter i Viken, Liv Ødegaard, til VG om forskjellene.

Norges Fotballforbund (NFF) jobber nå med en enda strengere smittevernprotokoll for å kunne gjennomføre trening i toppfotballen. Der vil det komme flere tiltak for klubbene. Se punktene her:

Fakta om NFFs smittervernprotokoll Norges Fotballforbund (NFF) jobber nå med en enda strengere smittevernprotokoll for å kunne gjennomføre trening i toppfotballen. Der vil det komme flere tiltak for klubbene: Spillere og andre i kohorten hurtigtestes to ganger i uken.

Det innføres bruk av munnbind når man ikke trener.

Spillere må skifte hjemme. Ingen bruk av garderober.

Styrkerom holdes stengt for spillergruppen, men kan benyttes i forbindelse med opptrening/rehabilitering

Spillere skal som hovedregel ikke bruke offentlig transport.

Det kan også bli innført bruk av hurtigtester i forbindelse med kamper, når det blir aktuelt Vis mer

– Dette er definitivt den strengeste protokollen vi har produsert, sier Brann-lege Magnus Myntevik, som er sentral i arbeidet med protokollen.

Toppfotballprotokollen gjelder for klubber i Eliteserien, Toppserien, 1. divisjon menn og kvinner og 2. divisjon menn.

Jørgensen er bekymret for hvordan tiltakene over tid vil ramme Norge som idrettsnasjon.

– For meg handler det også om hvordan vi skal klare å opprettholde konkurransekraften internasjonalt midt oppe i den fryktelig vanskelige situasjonen som vi er i, sier hun og fortsetter:

– Vi ser at andre land som har et høyere smittetrykk enn oss, klarer å opprettholde aktivitet og de prioriterer næringen. Man må ikke glemme at dette er en stor næring og en jobb for veldig mange mennesker, en næring som nå er i fare.

Elitedirektør i NFF, Lise Klaveness, sa til VG tidligere onsdag at hun håper at den strenge protokollen vil føre til at klubbene vil få lov til å trene igjen.

– Vi håper at vi i løpet av uken får justert det slik at toppfotballen som yrkesgruppe får rulle og gå under ethvert smittenivå, men innenfor skjerpede krav i protokollen vår. Lokal tilnærming fungerer ikke i toppfotballen som handler om fair play i en nasjonal konkurranse, sier hun.

PS!