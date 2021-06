RAMBO-GYMMEN: Birgit Skarstein i sitt høyst provisoriske treningsstudio i Gavirate. Umiddelbart oppkalt etter Sylvester Stallones rollefigur i Rambo-filmene, spesialsoldat John Rambo. Foto: Johan Lidberg, Norges Roforbund

«Alene hjemme-Skarstein» har søkt om venninnestøtte

Birgit Skarstein (32) har søkt om tillatelse til å ta med seg en venninne inn i treningsrommet til Olympiatoppen når Olaf Tufte & Co. reiser til OL, og Norges ro-gullfavoritt blir «alene hjemme» en hel måned før hun reiser til Paralympics.

Av Øystein Jarlsbo

– Jeg har søkt skriftlig, ja. Det er ikke bare av sosiale årsaker. Søknaden har faglig belegg også. Det er praktisk å ha noen som kan hjelpe meg med vektene og sånn. Vanligvis er det jo de andre som gjør det, sier Birgit Skarstein foran verdenscupløpene i italienske Gavirate fredag til søndag.

«De andre» er hennes kolleger på ro-landslaget: Dobbeltfireren med Olaf Tufte, singelsculler Kjetil Borch og Are Strandli/Kristoffer Brun i Norges lettvektdobbeltsculler - samt landslagstrener Johan Flodin.

Avreisedatoen til OL i Tokyo (23. juli til 8. august) er 14. juli. Birgit Skarstein skal «forhåpentligvis» sette seg på flyet til Paralympics i Tokyo (24. august til 5. september) 15. august, som er tolv dager før hennes første konkurranse i Tokyo.

– Du blir alene hjemme en måned?

– Det er helt riktig. Det blir spesielt. Vi er hverandres venner og familie. Det vil bli en mental del å være uten det vanlige miljøet mitt i den kritiske oppkjøringsfasen til Paralympics, sier Skarstein.

Hun påpeker at det for en toppidrettsutøver som henne «ikke bare er å henge med andre». Hun deler bopel med en venninne. De to må imidlertid være påpasselig med å holde avstand. Birgit Skarstein er vaksinert mot covid-19, men kan ikke risikere å pådra seg den minste forkjølelse.

OL-TEST: Birgit Skarstein og landslagstrener Johan Lidberg er klar for «prøve-OL» i italienske Gavirate denne helgen. Foto: World Rowing

Venninnen hun ønsker å ha med under øktene i Olympiatoppens toppidrettssenter i Oslo fra 15. juli til 15. august, er en annen enn samboeren. I tillegg håper hun å treffe ikke OL-roere under øktene i båt på Årungen. Mesterskapsbåten må hun for øvrig ta farvel med etter siste verdenscupløp i Gavirate (Italia) søndag. Da starter den sin ferd mot Tokyo. Birgit Skarstein må øve i en reservebåt de neste to månedene.

Samtidig starter hun alenetilværelse-treningen på land. Mandag sjekker hun inn i et rom med egen inngang i et leilighetshotell 40 minutter kjøring med bil fra Gavirate.

SMITTEVERNET: Birgit Skarstein og para-roerne fikk ikke lov til å konkurrere sammen med OL-roerne i italienske Sabaudia ved Roma. Norges største gullhåp foran Paralympics må klare seg «alene» på regattabanen ved Milano - med støtte fra landslagstrener Johan Lidberg. Foto: Per Helge Brun Svendsen, Norges Roforbund

– Jeg har valgt å isolere meg i en leilighet her i Italia fordi jeg uansett måtte ha gjort det hjemme, forteller Skarstein.

Hun har fått tillatelse til å trene i hotellets gym alene, har med seg el-sykkel og staver for å bedrive armstyrketrening på land. Etter en solo-uke kommer Johan Flodin, dobbeltfireren, Borch, Strandli og Brun til Gavirate, der de og Birgit Skarstein skal ligge i treningsleir frem til 27. juni.

De skulle egentlig ha vært sammen denne helgen. Men på grunn av den fortsatt pågående pandemien, ble den siste kvalifiseringen til Paralympics og para-verdenscupen flyttet fra Sabaudia ved Roma til Gavirate ved Milano, mens OL-roerne «ble igjen» i Sabaudia for å kvesse årene i årets tredje og siste verdenscup.

– Dette er veldig viktige regattaer. De gir en forsmak på hva vi «får» i Tokyo. Resultatene i den siste gir rankingen inn i Paralympics, sier Skarstein - som vil holde ekstra øye med konkurrentene fra Israel og Frankrike, og Tyskland og Brasil (som imponerte Skarstein i første løp kvalregattaen torsdag).

Hun tilføyer at det er om å gjøre å holde hodet kaldt med tanke på at «dette» - Paralympics 2020 (i 2021) - «er det mest uforutsigbare mesterskapet» hun noen gang har vært med i.

– Jeg merker at jeg legger enda flere alternative planer enn jeg pleier å gjøre. Her hjelper ikke A, B og C, men D, E og F må med. Det føles som om alt kan skje. Det er nødvendig å ha et nøytralt forhold til alle alternativene og ikke la seg stresse, sier Birgit Skarstein.