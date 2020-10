GULLMINNE: Olaf og Aina Tufte etter hans OL-gull i Beijing i 2008. Foto: Helge Mikalsen

Legger OL i konas hender: – Vi jobber for å få det til

Innen 3. november må Olaf Tufte (44) ha bestemt seg. Men mye tyder nå på at roeren utvider karrieren med nok ett år - og fortsetter satsingen mot OL neste sommer. Men kona Aina har siste ord.

– Hun tar avgjørelsen og ikke jeg, sier Olaf Tufte til VG.

Han opplyser at han snart skal legge frem «den siste logistikken» for henne. Landslaget skal samles i Portugal i neste måned. Da skal alt være klart. Det vil overraske mange om Tufte slenger et helt års trening på dyngen.

– Det ligger litt i kortene, tenker jeg. Vi ønsker begge to at han skal få det til, sier Aina Tufte. Hun var etter eget utsagn negativ da Tokyo-OL ble utsatt 24. mars. Nå er hun positiv.

– Jeg tror ikke jeg skal si ja eller nei. Men vi jobber begge to for at han skal få til den avslutningen han ønsker. Vi sa begge ja til OL i 2020. Men så ble det ikke sånn. Begge ønsker at han skal få til det, gjentar hun og legger til at både det økonomiske rundt gårdsdriften i Nykirke ved Horten – og familiekabalen rundt barna Mie Lovise (13) og Herman Aurelius (11) – må gå opp.

– Han er veldig god på å legge inn aksjer nå. Han har aldri gjort så mye husarbeid og kjørt unger så mye som, ler Aina Tufte.

UTE OG SYKLER: Olaf Tufte (til høyre) og Martin Helseth syklet torsdag de 16 milene fra Drammen til Golsfjellet. Foto: PRIVAT

I stedet for å ro EM i Polen, kombinerer Olaf Tufte nå om dagen familiens høstferie på Golsfjellet med en sykkelsamling med lagkameratene i den OL-klare dobbeltfireren. Onsdag syklet Tufte sammen med Martin Helseth fra Drammen til fjells. Der møtte de Erik Solbakken og Oscar Helvig.

Mens Kjetil Borch og Kristoffer Brun er dratt til Poznan for å kjempe om EM-medaljer. På grunn av pandemien og uvanlig sene tidspunktet deltar ikke Tufte & co.

– EM blir litt for mye sirkus, mener Tufte.

Dermed ble NM på Årungen i sesongens eneste offisielle konkurranse for ham i 2020. Der tok han gull i dobbeltsculler sammen med Borch.

– Jeg har vært med såpass lenge at jeg ikke er avhengig av å måle meg hele tiden, sier han.

Olaf Tufte vant OL-gull i både 2004 og 2008 og skuffet med ikke å komme til finalen i London-OL fire år etter. I 2016 kom han tilbake med bronse i dobbeltsculler sammen med Borch.

Nå kan Tufte gå mot sin syvende OL-deltagelse – om Tokyo-lekene til slutt blir arrangert.

– Jeg trodde han skulle gi seg i 2012. Men der tok jeg feil. Men jeg var helt sikker på at han skulle gi seg i 2016. Men vi var jaggu ikke det, sier Aina Tufte.

– Men OL i 2024 blir det ikke. Det kan jeg garantere.

Publisert: 09.10.20 kl. 15:18