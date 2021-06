I TET: Viktor Hovland. Foto: Michael Madrid / X02835

Superrunde av Hovland - kan ta tidenes første norske seier på Europatouren

Viktor Hovland (23) er i førerposisjon etter lørdagens superrunde i Tyskland.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Han spilte en glitrende lørdag i BMW International Open og er nå i solid ledelse med mulighet til å ta tidenes første norske seier på herrenes Europatour.

Nordmannen gikk runden åtte slag under par og er nå 17 under par totalt.

Spanske Jorge Campillo er nummer to med 14 under par. Sørafrikaneren Darren Fichardt gikk nesten like bra som Hovland lørdag og er nummer tre med 13 under par totalt. Østerrikeren Bernd Wiesberger og Niall Kearney fra Irland står begge med 11 under par.

Øyvind Rojahn (1995) og Henrik Bjørnstad (2001) har 2. plasser fra Europatour-turneringer. Men Hovland - som har for vane å skrive historie - kan altså ta den første norske seieren.

les også Her slår Viktor Hovland med sprukket kølle

Hovland tok også den første norske seieren på den amerikanske PGA-touren da han vant i februar 2020.

Viktor Hovland åpnet turneringen i Eichenried ved München med fire under par torsdag, så gikk andre runde fem under par og fulgte opp med åtte under par lørdag. Det gir altså hele 17 under par totalt.

Han hadde ikke eneste bogey (altså ett slag over par) på den tredje runden. Hovland innkasserte samtidig åtte birdiers (ett slag under par).

PS: Suzann Pettersen har syv seirer på Europatouren.