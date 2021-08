GODE BUSSER: Birgit Skarstein og Kjetil Borch på Årungen i Ås. Foto: Ole Kristian Strøm

OL-helten fikk kjørt seg mot Birgit Skarstein før Paralympics: − Holdt på å spy

ÅRUNGEN (VG) Kjetil Borch (31) kan skrive under på at Birgit Skarstein (32) er i Paralympics-rute. OL-helten fikk kjørt seg da han sparret med Norge gullhåp før avreise til Tokyo.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

– Det er veldig bra gjort at Kjetil å komme hit til Årungen. Han kunne jo ha ligget på sofaen og slumret etter OL. Når han velger å dra ut hit og kjøre ei intervalløkt med meg, så viser det god lagånd, mener Birgit Skarstein, takknemlig for at sølvvinneren stiller opp for henne.

– Hun er bedre enn noen gang, fastslår Borch.

– Jeg måtte virkelig ta meg sammen her ute. Jeg holdt på å spy. Jeg har nesten ikke trent siden OL-finalen, og med intervallene her ble det hjertet i halsen og magesyre i ørene, smiler OL-roeren.

les også Birgit Skarstein «Årets Peer Gynt»: – Det kan være krevende å være annerledes

OL er over, og Paralympics nærmer seg. Snart setter Birgit Skarstein seg på flyet til Japan. Hun er en del av ro-landslaget – men har nå vært en måned uten dem som var i OL.

– Det var viktig at jeg fikk leke meg litt sammen med Kjetil på vannet nå. Det gir ekstra glød og energi.

Paralympics-troppen Skyting:

Heidi Sørlie-Rogne, Kisen Miniatyrskytterlag, Jørn Dalen, Kisen Miniatyrskytterlag. Badminton:

Helle Sofie Sagøy, Kristiansand Badmintonklubb Bordtennis:

Aida Husic Dahlen, Randesund IL-BTG, Tommy Urhaug, Stord BTK, Nora Korneliussen, Fokus BTK. Dressur:

Jens Lasse Dokkan, Hasle Hestesportsklubb, Ann Cathrin Lübbe, Atlungstad Rideklubb. Friidrett:

Salum Ageze Kashafali, Norna-Salhus, Ida Yessica Nesse, IL Tyrving, Ida Louise Øverland, IK Hind. Roing:

Birgit Skarstein, Christiania Roklub. Svømming:

Sarah Louise Rung, Stavanger Svømmeklubb, Fredrik Solberg, Tønsberg Svømmeklubb. Sykling: Suzanna Tangen, Grenland SK. Vis mer

– Er du i rute?

– Vi har gjort alt vi skal. Det virker solid både fysisk og teknisk. Og så får vi tenke ut det taktiske etter hvert.

Norges paralympics-yndling forbedret tidligere i sommer sin verdensrekord og også trener Johan Flodin er klar på at Skarstein er bedre enn noen gang.

– Men det er også hennes verste konkurrent, Moran Samuel fra Israel. Hun er godt forberedt på å ta opp konkurransen med Birgit, sier svensken.

– Men Birgit må finne seg i å stille som gullfavoritt!

les også Kjetil Borchs tøffe tid: – Det siste året har vært helt absurd

– Jeg føler meg heldig som får lov til å være en del av et sånt lag. Den daglige treningskvaliteten er veldig god. Vi sparrer med hverandre og har det gøy, sier Skarstein.

Johan Flodin var Norges trener i OL – og er det også med Skarstein i Paralympics. Hun mener det er en klar fordel.

– Han har nå fått masse erfaring med regattabanen og vet hva som venter oss.

Norge har en liten, men sterk tropp i Paralympics, som enkelt sagt er de olympiske leker for utøvere med fysisk funksjonshemning.