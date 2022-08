TØFT: Mohamed Salah og Liverpool fikk det tøft da de møtte nyopprykkede Fulham.

Fulham rystet Liverpool i serieåpningen

(Fulham – Liverpool 2–2) Fulham imponerte da de holdt Liverpool til uavgjort i sesongåpningen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

For fjerde året på rad møtte Liverpool et nyopprykket lag i sesongåpningen av Premier League, men denne gangen måtte de nøye seg med uavgjort, i motsetning til de andre gangene.

– To poeng tapt for Liverpool, oppsummerte fotballkommentator i Viaplay, Kasper Wikestad, etter at kampen var over.

Liverpool har ikke tapt en ligakamp siden 28. desember 2021. Da tapte de 0–1 mot Leicester. Derfor forventet de fleste at nyopprykkede Fulham skulle bli en relativt enkel seier.

Slik ble det ikke. Fulham åpnet veldig godt og stresset bortelaget

– Fulham skaper store problemer for Liverpool på Craven Cottage, sa Wikestad.

Drøye ti minutter før pause kom Kenny Tete til innlegg. På bakre stolpe sto Aleksandar Mitrovic og stanget inn 1–0.

– Får han servering på det nivået der så ligger ballen i nettet. Han er en av de beste i verden i akkurat de situasjonene der, sa fotballekspert i Viaplay, Eirik Bakke.

Fredrik Ljungberg som satt ved siden av Bakke var ikke imponert over innsatsen til Trent Alexander-Arnold, som ble knust i duellen med serberen.

– Ja, det er fantastisk av Mitrovic, men jeg synes det er for dårlig av Trent, sa den tidligere Arsenal-spilleren.

Liverpool-spillerne var riktignok langt fra fornøyd med dommer Andy Madley. For da Fulham vant ballen før målet ble Jordan Henderson tydelig stemplet av João Palhinha.

– Det er et klart frispark. Dette burde dommerteamet sett, sa Bakke.

– Jeg synes 100 prosent det er frispark, istemte Ljungberg.

Premier League kom med en begrunnelse for hvorfor VAR ikke kikket på situasjonen:

«Ikke en åpenbar feil. Sett på som en ulik fase av spillet. For langt bak for å påvirke avgjørelsen.»

SKADE: Thiago Alcântara tok seg til låret tidlig i andre omgang.

Fulham åpnet også godt i andre omgang. Kjedelige bilder for Liverpool var det også da Thiago Alcântara måtte ut med det skade. Inn kom blant annet storkjøpet Darwin Núñez.

Han brukte ikke lang tid på å markere seg. Et kvarter ut i kampen blir han spilt fri av Mohamed Salah. Med hælen setter han ballen mot mål, men Marek Rodak redder.

Bare noen minutter senere skjedde nesten akkurat det samme. Salah til Núñez, men denne gangen gikk hælflikken opp i nettaket og i mål.

– Det er så rått. Det er så klasse på den avslutningen, sa fotballekspert i Viaplay, Tor Ole Skullerud.

Gleden ble likevel kortvarig. Med rundt 20 minutter igjen av ordinær tid gikk Mitrovic i bakken i sekstenmeteren i duell med van Dijk. Madley pekte på straffemerket til store protester.

– Jeg synes det er et billig straffespark, sa Skullerud.

Fra straffemerket var Mitrovic sikker, og satte inn 2–1.

Liverpool slo likevel tilbake. En lang ball ble slått opp mot Núñez, som er heldig når han skal prøve å ta ned den. For den ender opp med å dette perfekt ned til Salah som enkelt pirker inn 2–2.

Salah har med det scoret i sin sjette ligastart-kamp på rad.

På overtid banket Henderson ballen i tverrliggeren, nærmere kom ikke bortelaget, og med det endte det med en skuffende poengdeling for Liverpool.