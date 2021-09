Jan Nepomnjasjtsjij kom til Stavanger for sent til å kunne spille tirsdag. Magnus Carlsen var på plass og møtte Alireza Firouzja.

VM-rivalen kom for sent - Carlsen vant på armageddon

Jan Nepomnjasjtsjij (31) ankom hotellet i Stavanger samtidig som Magnus Carlsen (30) gjorde sine siste forberedelser til sitt første Norway Chess-parti. Carlsen vant på armageddon mot Alireza Firouzja (18).

Av Ole Kristian Strøm

Russeren har hatt visum-trøbbel og kom så sent til Norge at hans første parti, mot landsmannen Sergej Karjakin, er utsatt til lørdag, som er turneringens fridag.

Nepomnjasjtsjij og Carlsen møtes til VM-kamp i november-desember. Nå møtes de to ganger i Stavanger - den 10. og 17. september.

Klassisk-partiet mellom Alireza Firouzja og Carlsen endte med remis etter 39 trekk. Det var en sprek start av nordmannen, men han klarte aldri å få noe skikkelig overtak.

Vinnere av Norway Chess

2020: Carlsen. 2019: Carlsen. 2018: Caruana. 2017: Aronian. 2016: Carlsen. 2015: Topalov. 2014: Karjakin. 2013: Karjakin. Vis mer

Armageddon-reglene i Norway Chess betyr at hvitt har 10 minutter og svart syv minutter - men for svart holder det med remis for å vinne.

– Skandaløst av begge spillerne, ropte TV 2-ekspert Jon Ludvig Hammer i et dramatisk armageddon-spill. Carlsen reddet remis og dermed seier.

– Han greier ikke helt å holde kaldt, det greier i og for seg ikke jeg heller, smilte Carlsen på TV 2-sendingen.

Norway Chess arrangeres for niende gang. De driftige arrangørene i Rogaland har nok en gang hentet inn et veldig sterkt feltet.

Magnus Carlsen har innimellom slitt i Norway Chess, men vant i 2016, 2019 og 2020.

Aryan Tari blir det andre norske innslaget i turneringen. Han tapte for ungarske Richard Rapport i sitt første parti.

Jan Nepomnjasjtsjij ringte plutselig Norway Chess-general Kjell Madland søndag morgen og fortalte at han ikke hadde gyldig visum for å komme til Norge. Dermed var gode råd dyre, men takket være den norsk ambassaden i Moskva og UDI kunne russeren kommer med direktefly fra Moskva til Norge tirsdag.