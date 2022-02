RASER: Sha'Carri Richardson (t.v.) raser etter at Kamila Valijeva (t.h.) har fått lov til å fortsette å konkurrere i OL.

Sprintstjernen ble utestengt for hasjbruk: Raser mot Valijeva-avgjørelse

Sha'Carri Richardson (21) raser fra seg på Twitter etter at den russiske kunstløperen Kamila Valijeva (15) har fått lov til å fortsette å konkurrere i OL etter å ha avlagt positiv dopingprøve.

Sha'Carri Richardson ble utestengt fra Tokyo-OL i sommer for å ha røyket hasj, mens Valijeva som testet positivt for prestasjonsfremmende doping, har fått lov til å fortsette å konkurrere i OL i påvente på av dom.

– Kan vi få et ordentlig svar på forskjellen mellom hennes situasjon og min?, skriver Richardson på Twitter.

I fjor ble friidrettsstjernen droppet fra «Team USA» på stafetten og 100-meteren i OL i Tokyo etter at hun testet positivt for marihuana, som ikke regnes som et prestasjonsfremmende middel, men som likevel er forbudt.

Derimot fikk Valijeva slippe utestengelse og kunne delta i tirsdagens OL-konkurranse. Det avgjorde idrettens voldgiftsrett (CAS). I dommen fra CAS ble det lagt vekt på at Valijeva er «beskyttet person» siden hun er under 16 år.

Avgjørelsen i CAS er ikke en endelig dom, men handler kun om hvorvidt Valijeva skal være midlertidig utestengt eller ikke. Foreløpig får hun altså delta i konkurranse uten noen sanksjoner.

– Moren min døde og jeg kunne ikke løpe. Likevel ble jeg nevnt som favoritt for å klare topp tre. Den eneste forskjellen jeg ser er at jeg er en svart ung dame, skriver løperen og fortsetter:

– Hun testet positivt i desember og verden fikk vite det først nå, men resultatet mitt ble lagt ut i løpet av en uke og mitt navn og talent ble kastet ut til folket.

Richardson har lagt ut en håndfull twittermeldinger hvor hun blant annet hevder at ingen mørkhudede utøvere har fått deltatt i konkurranser mens de har hatt pågående dopingsaker.

Richardson er ikke den eneste som har reagert på CAS sin avgjørelse om at Valijeva fikk fortsette å konkurrere.

– Russland har dessverre kapret OL for sjette gang på rad, sier USADA-sjef Travis Tygart.

Han føler med 15-åringen.

– Hun har blitt sviktet av russerne og anti-doping-systemet, som har laget et kaos ut av saken hennes. Alle burde ha medfølelse med henne, sier Tygart.

Han har allerede bedt om at Valijeva-saken bør sees på av amerikanske politietterforskere. En ny lov gjør det mulig å straffe utenlandske statsborgere som svindler amerikanske borgere i idrettskonkurranser utenlands.