Ruud strålte i gruscomebacket – klar for kvartfinale

(Ruud-Rune 6–0, 6–2) Casper Ruud (22) gjorde kort prosess med Holger Rune (18) i Swedish Open. Nå er han klar for kvartfinale i ATP-turneringen i Båstad.

Dansken strakk armene lettet i været da han reduserte til 1–3 i 2. sett, men det ble ikke stort mer å juble for. Den danske unggutten var aldri nær ved å true Ruud.

– Jeg spilte veldig bra og jeg føler meg veldig bra tilbake på grusen. Det er det underlaget jeg har hatt mest suksess, og det er deilig å være tilbake i Båstad, sier Ruud etter kampen.

– Jeg var veldig profesjonell i inngangen og gjorde knapt en feil i løpet av kampen, sier Ruud, som følte han var litt på hjemmebane i Sverige.

Vinneren av svenske Elias Ymer og japanske Daniel Taro venter i kvartfinalen.

Nordmannen er tilbake på favorittunderlaget grus for en kort periode mellom gress- og hardcourtsesongen. Han er førsteseedet i ATP 250-turneringen i Båstad, og er i favorittsjiktet i Gstaad og Kitzbühel de kommende ukene.

– Jeg følte jeg taklet presset godt i dag, sier Ruud om favorittstempelet.

Nordmannen falt to plasser – fra 14. til 16. plass – på verdensrankingen etter Wimbledon, men har nå gode muligheter til å klatre igjen. Målet er en plass blant de ti beste.

Casper Ruud er den best rangerte spilleren som deltar i turneringen. Han kan ikke møte en seedet spiller før en eventuell finale etter at Lorenzo Musetti (6.-seedet), Fabio Fognini (3) og Emil Ruusuvuori (8) røk ut i de to første rundene.

PS! Sesongens siste Grand Slam, US Open, starter 30. august.