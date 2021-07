FIKK DET TØFT: Viktor Hovland startet runde tre med bogey på de to første hullene. Foto: YOSHI IWAMOTO

Hovland ute av medaljekampen: − Det må et under til

KAWAGOE (VG) Viktor Hovland fikk ikke spillet til å sitte i Japan lørdag. 23-åringen er fem under par etter tre dager og dermed langt bak teten.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Han var en av gullfavorittene før turneringen. Nå må det et under til. Vi må være realistiske. Han er for langt bak, sier Discovery-kommentator Per Haugsrud, som i sin tid var den første nordmannen til å spille på Europatouren.

I motsetning til den positive åpningen på dag én og to, ble den tredje runden vanskelig allerede fra start for Hovland med to bogeys.

– Det var mye kjemping i dag. Kjedelig start selvfølgelig. Litt feil valg her og der, og noen korte putter som jeg misser på. Det var tungt hele veien, sier Hovland til VG.

– Hva gjør den starten for resten av runden?

– Det føles som man må jage og gjøre birdie på det neste hullet hele tiden. Jeg slår mange bra slag som gir meg noen korte birdie-muligheter, men man setter så mye press på seg for å senke de puttene. Når det ikke går, blir det så mye opp og ned, erkjenner Hovland i dette intervjuet:

– Ikke bra nok

Oslo-karen gikk av greenen på hull 18 etter å ha gått lørdagen på par. Han bokførte tre bogeys, tre birdier og resten par. Han er nå på en 32. plass – 17 plasser lavere enn før han gikk ut.

Han står på fem slag under par før den siste dagen. Det er ni slag bak den amerikanske lederen Xander Schauffele (27) og syv slag bak medaljeplass.

– Guttene spiller bra. Når jeg gjør slike feil og misser på putter, er det ikke bra nok, sier Hovland.

På finaledagen håper golfstjernen å heve seg.

– Plutselig kommer det en veldig fin runde i morgen, så blir det ikke så galt likevel.

Kvalitet i toppen

I 33 varmegrader startet Schauffele dagen i ledelsen. En blå himmel med enkelte skyer lå over den amerikanske verdensfemmeren og resten av feltet, da 27-åringen fortsatte å storspille på dag tre.

Man kan merke at spenningen for alvor har krøpet innover praktfulle Kasumigaseki Country Club, hvor Schauffele kjemper om gullet mot flere andre profiler.

IKKE FORNØYD: Hovland var åpenbart ikke tilfreds med spillet på dag tre. Foto: TOBY MELVILLE

Med verdensrankingen i parentes, er typer som det japanske hjemmehåpet Hideki Matsuyama (20), meksikanske Carlos Ortiz (61), nordiren Rory McIlroy (13), iren Shane Lowry (40), samt engelskmennene Paul Casey (22) og Tommy Fleetwood (34) blant navnene i medaljekampen.

Johannessen på par

Kristian Krogh Johannessen startet på sin side lørdagen med å avslutte dag to, som fredag ble avbrutt flere ganger på grunn av uvær. Da drammenseren kom i gang med runde tre, gjorde han det bra lenge.

Men på siste hull gikk det galt. Johannessen gjorde en double bogey. Dermed endte han runden på par. Johannessen er på delt 50. plass så langt etter å ha gått de tre første rundene på par.

– Det har vært birdies og bogeys om hverandre. Jeg tok litt stor sjanse fra bunkeren på det siste hullet, og blir straffet for det, sier Johannessen.

– Det var for mange dårlige slag hele runden.