KONTROVERSIELL: Laurel Hubbard, tidligere Gavin Hubbard, blir den eldste vektløfteren på kvinnesiden i OL. Hun har skiftet juridisk kjønn. Foto: MIKE NELSON / EPA

Transatleten vekker OL-harme: − Ekstremt trist for kvinneidretten

TOKYO (VG) For åtte år siden ble mannen Gavin til kvinnen Laurel. Nå skal hun delta i OL – som lekenes eldste vektløfter.

Publisert: Nå nettopp

Det skjer på mandag, når Laurel Hubbard (43) entrer manesjen her i Tokyo.

– Dette er ekstremt trist for kvinneidretten. Det er helt åpenbart at alle ser at dette ikke er rettferdig, selv om det kanskje er innenfor dagens regelverk, sier forfatter Frode Saugestad (47) til VG.

Hubbard satte nasjonale rekorder som ung på New Zealand, men var aldri i nærheten av verdenseliten på herresiden. Det endret seg etter at 43-åringen endret juridisk kjønn for åtte år siden.

I 2017 ble det VM-gull, og to år senere vant hun gull i Stillehavslekene. Nå venter altså OL.

IOC har primært to krav for at en mann skal kunne konkurrere som kvinne:

Utøveren må selv definere seg som kvinne, og kan ikke endre dette som idrettsperson de neste fire årene.

Testosteronnivået må være lavere enn en gitt verdi i minst 12 måneder før første konkurranse.

KRITISK: Frode Saugestad er opptatt av spørsmål knyttet til transpersoner i idretten. Foto: Mattis Sandblad

Kravene har høstet omfattende kritikk, blant annet fordi testosteronnivået tillates å være fem ganger høyere enn hva som er vanlig for en kvinne.

Den belgiske vektløfteren Anna Vanbellinghen omtaler Hubbards OL-deltagelse som en «dårlig spøk»:

– Alle som har trent vektløfting på høyt nivå vet at følgende er sant: Denne situasjonen er urettferdig for sporten vår, og for utøverne. Noen utøvere går glipp av muligheter som kan endre livene deres. Medaljer og OL-kvalifisering. Og vi er helt hjelpeløse, har hun uttalt.

Det at enkelte utøvere skrifter kjønn juridisk – altså uten å gjennomgå en kjønnsoperasjon – ble tema på en pressekonferanse med IOC i Tokyo denne uken.

VG var til stede da IOCs sjeflege, Richard Budgett, ble konfrontert med deltagelsen til Laurel Hubbard. Han åpnet med å understreke at det er hvert enkelt særforbund – i dette tilfellet Det internasjonale vektløfterforbundet – som setter reglene knyttet til transpersoner.

– Det pågår mye forskning akkurat nå, blant annet på fordelen av å ha gått gjennom en mannlig pubertet. Men man må veie det mot alle ulempene ved å gjennomgå et kjønnsskifte. Det er ingen utøvere som tar lett på dette, innledet han.

IOCs MEDISINSKE SJEF: Richard Budgett. Foto: Jean-Christophe Bott / TT NYHETSBYRÅN

Budgett fortsatte:

– En idrettsprestasjon har sitt utspring i blant annet fysiologi, anatomi og den mentale biten. Det er vanskelig å si «Ja, hun har en fordel» når det er så mange andre faktorer som teller med. Det er ikke lett. Hver idrett må gjøre sin vurdering ut fra fysiologien i den idretten, så de sikrer rettferdighet, men også rettferdighet på den måten at alle kan delta.

I Norge sitter Frode Saugestad uten å være nevneverdig imponert over det han hører. Den tidligere litteraturforskeren, forleggeren og eventyreren skrev en kronikk om temaet i Aftenposten tidligere i år. Det resulterte i debatt også i Norge.

– Her har vi å gjøre med en person som kun har skiftet kjønn juridisk. Hun har penis! sier 47-åringen.

Han snakker om hvordan det kan være risikofylt for kvinner å konkurrere med langt større og sterkere menn i kontaktidretter som boksing og ishockey.

– Dersom et resultatet i kvinneidretten skal ha noen mening og integritet, så må de være rettferdige. Jeg kunne deltatt i NM i friidrett som kvinne og plukket flere medaljer. Men hadde det vært rettferdig? Nei! sier Saugestad.

ÅPNER PÅ MANDAG: Laurel Hubbard, tidligere Gavin Hubbard, skal konkurrere til uken her i Tokyo. Foto: PAUL CHILDS / X03809

En rådgiver i menneskerettighetsspørsmål på New Zealand, Taine Polkinghorne, forsvarer derimot Laurel Hubbard:

– Laurel er en kvinne. Ikke en mann som maskerer seg som en kvinne for å vinne medaljer og berømmelse. Hun er en utrolig utøver, som har møtt alle reglene som IOC har innført, og som avgir testosteronverdier innenfor regelverket, har Polkinghorne tidligere uttalt.

Hva så med Laurel Hubbard selv?

43-åringen, som konkurrerer i vektklassen for kvinner over 89 kilo, har holdt en svært lav profil etter at hun ble mann for åtte år siden. Hubbard gir svært sjeldent intervjuer.

I 2017 sa hun likevel følgende til magasinet Stuff i hjemlandet:

– Jeg er klar over at jeg ikke har støtte hos alle, men jeg håper at folk kan ha et åpent sinn og kanskje se på prestasjonene mine i en større kontekst.