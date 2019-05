Tror hattrick-helten Moura vrakes til Champions League-finalen

Tidligere Arsenal-spiller Pål Lydersen tror ikke tremålsscorer Lucas Moura får starte Champions League-finalen for Tottenham hvis Harry Kane blir spilleklar.

Nå nettopp







Pål Lydersen spilte 16 kamper for Arsenal, to av dem mot Tottenham. Denne uken har han sett to elleville semifinaler.

les også Moura sendte Tottenham til finalen – på overtid

Lørdag 1. juni er det finale mellom Liverpool og Tottenham i Madrid, etter at Tottenham slo ut Ajax på bortemålsregelen i et spinnvilt drama onsdag.

– Harry Kane går rett inn på laget om han er frisk, spår Lydersen til VG.

SPILTE I ENGLAND: Pål Lydersen ble presentert som Arsenal-spiller i 1991. Han gleder seg til hel-engelsk finale i Champions League. Foto: Nina Eirin Rangøy

Tottenhams kaptein og storscorer ble skadet i venstre ankel mot Manchester City 9. april. Kane har ikke spilt fotball siden den kampen.

– Han er lagets kaptein, han er den største stjernen, han spiller om han blir frisk, sier Lydersen før han legger til:

– Om det er riktig er en annen sak. Det er ikke sikkert Tottenham hadde vunnet om Kane hadde spilt, da hadde Ajax vært mer observant på ham.

les også Sterkest var tårene

Lucas Moura scoret etter 56 og 59 minutter i går, før han satte inn 3–3 sammenlagt på overtid av den fem minutter lange overtiden. Lydersen tror altså det er benken som venter på semifinalehelten i Madrid, dersom Kane er klar.

– Det er selvsagt kjempetøft for ham. Men de vet hvordan det er, og det er sånn fotballen er. Jeg tror ikke Moura går fullstendig i kjelleren av det, sier Lydersen.

Følelsene tok helt overhånd for Tottenham-manager Pochettino:

Det skapte håp blant Tottenham-fansen i Amsterdam da Kane løp over banen for å ta del i feiringen sammen med lagkameratene på Johan Cruijff Arena.

– Opptreningen går bra så langt. Denne uken har jeg begynt å løpe rett frem. Så får vi se, om det utvikler seg som forventet, så håper jeg å være klar. Det er fortsatt noen uker igjen, sa Kane sent onsdag kveld, ifølge talksport.com.

les også Leo har spilt for både Tottenham og Liverpool: – Jeg er stolt

Erik Thorstvedt spilte nesten 200 kamper for Tottenham fra 1989 til 1996. Nå følger han Champions League og Premier League tett som TV 2-ekspert.

– Det er et luksusproblem for Pochettino med Kane og Moura. Vi vet ikke hvordan helsetilstanden til Kane er. De har vært knappe med informasjon, sier Thorstvedt.

Han er uansett usikker på om han ville latt Kane starte finalen.

– Kane er litt «sluggen». Han bruker tid på å komme opp i matchfart, sier Thorstvedt, og fortsetter:

– Det er helt sykt det Moura gjorde. Han satte standarden fysisk. På bilder kunne man se at han hadde matchballen ved siden av seg på flyet. Han var påskrudd hele tiden.

les også Mourinho hyller Klopp: – Dette handler om hans hjerte og sjel

Det er en serierunde igjen i Premier League, så er det opp til de to finalelagene å holde seg gående frem til 1. juni.

For Tottenham blir det den første finalen av dette slaget.

– Champions League-finale er banebrytende for Tottenham. Det handler også om fansen, hvordan de ser på klubben sin. Man er blant de helt store. Det er en grense de har sprengt nå, sier Thorstvedt.

Mye tårer i Amsterdam onsdag kveld. Ajax var altså sekunder unna Champions League-finalen:

Publisert: 09.05.19 kl. 13:45