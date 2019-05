I GREVENS TID: Emilie Hegh Arntzen kunne juble for å ha sikret ekstraomganger ett sekund før full tid. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Høydramatisk sluttspillfinale: Storhamar sekunder unna å sjokkere Vipers

(Vipers Kristiansand - Storhamar 34–34, 42–40 e.e.o.) Det så ut som at Vipers skulle gå på en uventet smell i den første finalekampen, men så dukket Emilie Hegh Arntzen (25) opp i grevens tid.

For under en uke siden sikret Vipers Champions League-bronse mot Metz.

Et skår i gleden var derimot at Katrine Lunde røk korsbåndet, og at de da måtte klare seg uten stjernemålvakten i sluttspillfinalekampene mot Storhamar.

– Seieren var for henne, sa Silje Waade etter CL-kampen.

– Ikke til å kjenne igjen

Sørlendingene hadde bare ett tap på samvittigheten i Eliteserien gjennom hele denne sesongen. Storhamar knuste de 40–18 så sent som i mars, og skulle dermed ha få problemer med å ta dem over tre kamper. På spill sto en direktebillett inn i neste sesongs Champions League.

– Den direkteplassen er vi ganske gira på å ta, sa Vilde Jonassen til Vipers sin hjemmeside før kampen.

Men det så ikke slik ut lørdag kveld. Kvarteret før full tid ledet Storhamar utrolig nok med fire mål.

– Nå er ikke Vipers til å kjenne igjen, utbrøt TV 2-kommenator Harald Bredeli.

På det meste ledet Storhamar med fem.

SKADET: Katrine Lunde fulgte spent med fra sidelinjen.

Dramatiske sekunder

Men noen unødvendige feil og tominuttere gjorde at rosatrøyene plutselig var rett i ryggen til Storhamar igjen.

Fire minutter før slutt kunne Tonje Enkerud gitt Storhamar en luke på tre mål, men ballen smalt i krysstolpen. Da svarte Vipers med å kontre inn reduseringen, og det ble spenning hele veien inn.

Storhamar hadde muligheten til å punktere igjen rett før slutt, men bommet på en pasning. Da kom i stedet Vipers, og med ett sekund igjen på klokka, og tre Storhamar-spillere oppå seg, klarte Emilie Hegh Arntzen å sprette inn utligningen - og sikret ekstraomganger.

– Jeg gjør ikke det der så ofte, sier en lattermild Hegh Arntzen til TV 2.

– Jeg trodde egentlig ikke at den gikk inn, så det var sykt deilig, sier hun.

Storhamar fortsatte å kjempe bittert, men det var Vipers som tok mer og mer over i ekstraomgangene. Tretti sekunder før slutten av den andre ekstraomgangen tente derimot Guro Nestaker håpet med sin 17. (!) scoring.

Men Emilie Hegh Arntzen var der igjen, og hamret inn det avgjørende målet - og jubelen sto i taket.

– At vi klarte å snu det her er jeg ganske stolt over. Det så ganske mørkt ut da vi lå under med fem, sier Hegh Arntzen.

KUNNE JUBLE: Vipers-spillerne kunne puste lettet ut, etter å ha ligget under med fem mål på det meste i den første finalekampen mot Storhamar.

Scoret 17 - tapte

Dama som så ut til å bli den store helten for Storhamar var Guro Nestaker.

Gjøvik-spilleren spilte en av karrierens villeste kamper, og det i en finale. På egenhånd holdt hun Storhamar foran Vipers store deler av kampen, og holdt også Storhamar inne i kampen igjen i ekstraomgangene.

Til slutt endte det altså med 17 nettkjenninger.

– Jeg er jo ikke fornøyd med det, siden vi tapte. Men 17 mål er jo ganske bra da, så jeg kommer nok til å huske det og. Men det er kjipt, sier Nestaker til TV 2.

Storhamars superveteran Heidi Løke var ikke spesielt fornøyd med resultatet.

– Fy søren, det her var utrolig kjedelig. Vi ledet med fem, og hva som skjer, det vet jeg ikke. Den her kampen skulle vi vunnet, så det er utrolig surt, sier Heidi Løke.

SJOKKERTE: Heidi Løke og Storhamar hadde seieren i lomma, men Vipers slo tilbake.

Det skal spilles maksimalt to kamper til for å avgjøre hvem som får billetten til neste års Champions League. Den neste finalen spilles tirsdag kl. 19.

Publisert: 18.05.19 kl. 20:06 Oppdatert: 18.05.19 kl. 20:31