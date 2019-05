SEIERSGLISET: Anders Mol (t.v.) og Christian Sørum feirer her finaleseieren i Las Vegas i oktober. Søndag slo de samme duo, polske Grzegorz Fijalek og Michal Bryl, i Brasil. Foto: Sam Wasson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mol og Sørum vant storturnering: – Vanskeligere enn noensinne

(Fijalek/Bryl – Mol/Sørum 19-21, 26-28) Verdens beste sandvolleyball-par gjorde det igjen. Anders Mol (21) og Christian Sørum (23) vant sin andre storturnering for sesongen.

– Det var fantastisk. Det var så jevnt og de polske spilte så bra. Det var vanskeligere enn noensinne. Utrolig, rett og slett, smiler Mol i seiersintervjuet vist på TV 2.

Nok en gang var det Grzegorz Filjalek og Michal Bryl som ble et hakk for små for den norske stjerneduoen.

I verdensserien i strandvolleyball i 2017/18 vant Mol og Sørum to finaler mot den polske duoen, inkludert avslutningen i Tyskland.

Denne sesongen er tallet det samme.

I oktober ble Filjalek og Bryl slått 21-13 og 21-17 i finalen i Las Vegas. I Itapema i Brasil søndag ble settsifrene 21-19 og 28-26.

– Det er bare å bøye seg i støvet. Dette er stor idrett, kommenterte Henrik Roppen for TV 2.

Med på kjøpet fikk duoen 20.000 dollar, eller omkring 175.000 norske kroner.

Det er også en revansje fra fjoråret, der Mol og Sørum tapte finalen i nettopp Itapema, da for den brasilianske duoen Evandro Oliveira og André Stein.

Det var også deres internasjonale gjennombrudd.

– I fjor ble det sølv, nå gull. Det var målet også, så vi er veldig fornøyd med det, sier Mol.

– Nå forventer folk at vi skal vinne. Vi spiller så godt vi kan og vi hadde en god turnering. Vi hadde noen problemer i finalen, men jeg er veldig fornøyd, legger Sørum til i seiersintervjuet.

På det snaue året som har gått siden gjennombruddet, har Mol og Sørum etablert seg som verdens beste sandvolleyball-par.

Søndag viste de hvorfor, men ikke fra start.

Den polske duoen gikk raskt opp i 6-2-ledelse og holdt unna en lien stund, men etter en teknisk timeout fra det norske laget snudde pilen.

8-4 ble til 9-7, 13-12, 14-14 og så var kampen snudd.

Etter at 15–14 ble smashet inn i favør Norge, så ikke Sørum og Mol seg tilbake igjen. Det første settet ble vunnet 21-19.

I det andre settet var de norske gutta påskrudd fra start.

På 2-1 servet Mol inn et ess, og derifra og ut økte ledelsen til 8-4 før polakkene tok timeout.

Som for Mol og Sørum i det første settet hjalp det for Fijalek og Bryl. Polakkene utlignet til 11-11, kom også tilbake til 19-19, og hadde også noen settballer.

Det ble en real thriller om å vinne det andre settet, men på Norges femte matchball ble det også seier.

