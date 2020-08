SKAL CORONATESTES OFTE: Utøverne som konkurrerer under Det internasjonale skiforbundet får et coronapass for kommende sesong. Her er Johannes Høsflot Klæbo (t.v.), Sjur Røthe og Therese Johaug foran verdenscupåpningen i Finland i fjor. Foto: Terje Pedersen

Innfører corona-pass: FIS vil coronateste dopingprøver

Det internasjonale skiforbundet skal teste alle for antistoffer til coronaviruset når de tar dopingtester. Antidoping Norge har ikke hørt noe om det nye coronaregimet.

Nå nettopp

Det internasjonale skiforbundet (FIS) innfører corona-pass alle utøvere, støtteapparat, rettighetshavere og arrangører må ha for kommende konkurransesesong.

– Som et konkret tiltak for å minske risikoen og senke omfanget av Covid-19-pandemien i vintersport, så vil FIS med umiddelbar virkning legge til en antistofftest for Covid-19 på alle utøvere som blir dopingtestet, skriver FIS i en pressemelding.

les også Toppidrettsvekas coronatiltak: Bruker over en halv million ekstra på Johaug og co.

Regningen tar de selv.

– Det blir ikke dyrt. Dopingtestene blir likevel tatt og betalt for, så det blir bare en analyse ekstra, sier Sarah Fussek ved kommunikasjonsavdelingen hos FIS til VG.

Dette skal i første omgang gjelde ut mars neste år.

– Vi har kontaktet alle nasjonale forbund. Utøverne må godkjenne dette, sier Fussek.

Massiv testing

FIS består av alpint, hopp, langrenn, kombinert, telemark, snowboard og freestyle. Foreløpig står verdenscupkalenderen som oppsatt, men revideringer kan bli gjort i oktober. Verdenscuprennene i alpint i USA i desember kan bli avlyst allerede denne måneden.

Slik er en vanlig coronatest i Norge:

Onsdag publiserte FIS coronaregler for sesongen. Alle som er til stede må ha et coronapass, hvor de er testet i forkant av arrangementet, og ved ankomst. Et WADA-godkjent laboratorium i Köln vil stå for testingen av antistoffer i blodprøvene. Også under konkurranse vil det bli dopingprøvene også bli brukt til å teste for corona.

les også Ny coronabekymring for toppfotballen: – Kan få store konsekvenser

Det vil bli testing av alle hver tredje-fjerde dag.

– Vi gjør dette for å få til en konkurransesong, sier Fussek.

– Ukjent for oss

I pressemeldingen takker FIS de mange nasjonale antidopingbyråene for arbeidet med de ekstra administrative oppgavene tiltaket med coronatesting av dopingtester medfører. Antidoping Norge hadde onsdag ikke hørt noe om den nye oppgaven.

KOMMUNIKASJONSLEDER: Halvor H. Byfuglien i Antidoping Norge sier de ikke har hørt noe fra FIS om coronatesting. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Dette er ukjent for oss, og noe som foreløpig ikke har vært diskutert her hos oss, sierkommunikasjonsleder ved Antidoping Norge Halvor H. Byfuglien til VG.

Fussek forteller at ikke alle er kontaktet ennå.

– Men vi har kontaktet alle de nasjonale skiforbundene, sier Fussek.

– Har alle utøverne godkjent coronatesting?

– Vi er fortsatt i den prosessen. Vi har mange hundre utøvere, svarer Fussek.

les også Skøytestjernen var trolig corona-syk: – Redd for varige mén

Skrivet om coronatesting er på fire sider. Alle til stede på konkurranser må også skrive under på at de ikke har noen symptomer på coronaviruset, som tap av smak, rennende nese, hoste, brystsmerter, hodepine og diaré.

PS! Torsdag starter Toppidrettsveka, som i år er forbeholdt de norske landslagsløperne i langrenn. De har brukt over én halv million kroner ekstra på corona-tiltak.

Publisert: 20.08.20 kl. 07:20

Fra andre aviser