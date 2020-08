KONKURRANSEKLAR: Amund Vold har trent godt siden benmargstransplantasjonen ved juletider. Nå stiller han i NM på Årungen. Her på vannet i Oslofjorden i mars. Foto: Mattis Sandblad

Blodkreftrammede Amund (22) ble corona-smittet: Klar for utenkelig comeback til helgen

394 dager etter at Amund Vold (22) fikk diagnosen blodkreft gjør han comeback under NM.

8. august i fjor fikk landslagspadleren diagnosen akutt lymfoblastisk leukemi. 8. august i år fikk han svar på coronatesten: Positiv.

– Vi kan vel si at 8. august er en ulykkesdag, sier Amund Vold til VG.

Han må le litt. For begge deler har gått bra. 22-åringen tok en coronatest da han hadde hodepine og kroppen verket.

– Men neste dag var jeg bedre, så jeg var ikke forberedt på det positive svaret i det hele tatt. Jeg ble så fort frisk igjen, sier Vold.

Han ble isolert. Helsearbeiderne ble litt bekymret.

– De leste journalen min, og tenkte det kunne være alvorlig. De sa jeg bare måtte ta kontakt om noe skjedde, sier Vold.

Han fikk ny benmarg av storebror Lars Christian i julen.

– Det nye immunforsvaret funker, sier 22-åringen.

Og nå er han NM-klar. Han er påmeldt til K1 1000, 500 og 200 meter under norgesmesterskapet på Årungen. Før han ble syk ble han spådd å bli Norges neste padlestjerne. Det var han som skulle ta opp arven etter Eirik Verås Larsen og Knut Holmann. Han og broren Eivind var bare ett sekund unna pallen på K2 1000 meter i verdenscupen i fjor sommer. VM og OL-kvalifiseringen røk på grunn av kreften.

– Det kommer til å gjør veldig vondt ikke å kjempe om seieren. Når jeg kommer over målstreken og er slått av noen jeg egentlig ikke skal tape for, det kommer til å gjøre vondt, sier Vold og ler litt.

For et år siden fikk Norges største padlehåp blodkreft. Først så han for seg to og et halvt år med cellegift, men da ikke alle kreftcellene var borte etter 80 dagers behandling, så ble det benmargstransplantasjon.

– Da jeg fikk kreft var det nokså utenkelig at jeg skulle konkurrere nå. Jeg trodde jeg skulle begynne å padle igjen i 2022, sier Vold og fortsetter:

– Det betyr ekstremt mye for meg å delta i NM. Jeg hadde ikke sett for meg at ting skulle gå så fort. Jeg er på et greit nok nivå til å være med i NM. Nå kan jeg begynne veien tilbake.

I mars var han allerede oppe i fire treningsøkter i uken.

– Målet for NM er finale, men det skal litt til. Også håper jeg å sette på plass de som er på vei opp og rett bak landslaget. Det hadde vært moro om jeg får til det, sier Vold og ler.

Hans beste sjanse er på 1000 og 500 meter. Cellegift og benmargstransplantasjon har gått mest utover kondisjonen. Musklene er på god vei tilbake.

PADLE-BRØDRE: Amund (t.v.) og Eivind Vold hadde mål om OL i Tokyo sammen. OL forsvant med coronapandemien, mens K2-drømmen ble satt på vent da Amund fikk kreft. Her er de i november i Oslo i november i fjor. Foto: Hallgeir Vågenes

Forrige gang han konkurrerte var 30. juni i fjor. Da tok han sølv på K1 1000 meter i U23-EM.

– NM blir eneste konkurranse i år på grunn av corona. Så det kommer til å være mange med nerver i helspenn, sier Vold.

Han har hatt noen økter hvor han har tatt seg helt ut. Foreløpig trenger 22-åringen fra Oslo Kajakklubb mer tid enn tidligere til å hente seg inn igjen. Så det kan være at det ambisiøse NM-målet med tre distanser blir i overkant.

– Nå gleder jeg meg til NM, men jeg vet ikke om gleder meg til det skjer, det blir utrolig vondt. Jeg håper å leve opp til spådommene etter hvert og at jeg kan fortsette der jeg slapp, sier 22-åringen offensivt.

Publisert: 31.08.20 kl. 22:57 Oppdatert: 31.08.20 kl. 23:13

